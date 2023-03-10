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Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд обрав запобіжний захід ексдиректору «Антонова»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд обрав запобіжний захід ексдиректору «Антонова»
Ексдиректор ДП «Антонов» Сергій Бичков
Фото: defence-ua.com

Бичков неодноразово відмовляв Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території аеродрому

Служба безпеки України вчора, 9 березня, затримала колишнього генерального директора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова. Суд арештував його на 60 діб. Про це пише «Цензор.нет».

Крім того, затримано начальника безпеки «Антонова» Нетьосова. Директору підприємства Харченку повідомили про підозру заочно.

За даними слідства, службові особи «Антонова» перешкоджали діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у підготовці до оборони Гостомельського аеродрому ДП «Антонов», що призвело до захоплення об’єкта противником, загибелі та поранень рятувальників Державної служи з надзвичайних ситуацій, пошкодження та знищення майна і літаків підприємства, включно з АН-225 «Мрія».

Як повідомляє видання, у ході досудового розслідування задокументовано, що протягом січня-лютого 2022 року службові особи підприємства неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території аеродрому, що призвело до зниження обороноздатності стратегічно важливого для Києва об’єкту та, як наслідок, його захоплення.

Як ідеться в репортажі, 9 березня правоохоронці провели дев’ять обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів кримінального провадження та повідомили їм про підозру у вчиненні правопорушення (ч. 2 ст. 114-1 ККУ).

Того ж дня слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва обрав підозрюваним Бичкову і Нетьосову запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, що 4 квітня 2022 року державний концерн «Укроборонпром» звільнив гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова.

Як повідомлялося, у кінці лютого 2022 року окупанти знищили найбільший у світі літак «Мрія». До слова, колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що АН-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, у тому числі і Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість.

Теги: Антонов Гостомель аеродром аеропорт кримінал

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