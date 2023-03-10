Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд обрав запобіжний захід ексдиректору «Антонова»

Бичков неодноразово відмовляв Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території аеродрому

Служба безпеки України вчора, 9 березня, затримала колишнього генерального директора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова. Суд арештував його на 60 діб. Про це пише «Цензор.нет».

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Крім того, затримано начальника безпеки «Антонова» Нетьосова. Директору підприємства Харченку повідомили про підозру заочно.

За даними слідства, службові особи «Антонова» перешкоджали діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у підготовці до оборони Гостомельського аеродрому ДП «Антонов», що призвело до захоплення об’єкта противником, загибелі та поранень рятувальників Державної служи з надзвичайних ситуацій, пошкодження та знищення майна і літаків підприємства, включно з АН-225 «Мрія».

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Як повідомляє видання, у ході досудового розслідування задокументовано, що протягом січня-лютого 2022 року службові особи підприємства неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території аеродрому, що призвело до зниження обороноздатності стратегічно важливого для Києва об’єкту та, як наслідок, його захоплення.

Як ідеться в репортажі, 9 березня правоохоронці провели дев’ять обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів кримінального провадження та повідомили їм про підозру у вчиненні правопорушення (ч. 2 ст. 114-1 ККУ).

Того ж дня слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва обрав підозрюваним Бичкову і Нетьосову запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, що 4 квітня 2022 року державний концерн «Укроборонпром» звільнив гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова.

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Як повідомлялося, у кінці лютого 2022 року окупанти знищили найбільший у світі літак «Мрія». До слова, колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що АН-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, у тому числі і Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість.