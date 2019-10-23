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    Економіка та фінанси

    SkyUp оголосив акцію на перевезення багажу

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    Для оформлення багажу за пільговою ціною на сторінці вибору додаткових послуг необхідно відзначити перевезення багажу з приміткою &laquo;акція&raquo; - SkyUp оголосив акцію на перевезення багажу
    Для оформлення багажу за пільговою ціною на сторінці вибору додаткових послуг необхідно відзначити перевезення багажу з приміткою «акція»

    Акція триватиме з 22 до 24 жовтня включно і діятиме на рейси, що будуть виконуватися з 29 жовтня 2019 року до 28 березня 2020 року

    SkyUp тимчасово знизив багажний збір до однієї гривні в один бік за перевезення речей до 23 кг для рейсів Харків-Тбілісі.

    Про це повідомляє avianews.com.

    Зазначається, що стандартний збір становить в еквіваленті 25 євро.

    Акція триватиме з 22 до 24 жовтня включно і діятиме на рейси, що будуть виконуватися з 29 жовтня 2019 року до 28 березня 2020 року.

    Пропозиція дійсна як для безбагажного тарифу Basic, так і тарифів з включеним багажем Standard і Flex.

    Для оформлення багажу за пільговою ціною на сторінці вибору додаткових послуг необхідно відзначити перевезення багажу з приміткою «акція». Замовити за 1 грн можна перевезення тільки однієї валізи в кожен бік на одного пасажира.

    Нагадаємо, SkyUp відкриє рейси Харків - Тбілісі з 29 жовтня 2019 року замість рейсів Харків-Кутаїсі. Новий маршрут буде обслуговуватися два рази на тиждень у вівторок і п'ятницю.

    Дозвіл на запуск рейсів Харків-Тбілісі авіакомпанія отримала від Державіаслужби України 17 жовтня.

    Харків акція Грузія авіаперевезення SkyUp перевезення
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