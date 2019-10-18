Український лоукостер SkyUp запустив нові рейси до Праги



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Рейси з Харкова і Львова до Праги є в четвер і в неділю

Квиток із Харкова до Праги коштує від 1 487 грн, а зі Львова до Праги - від 983 грн

Український лоукостер SkyUp Airlines 17 жовтня виконав перші рейси Львів – Прага та Харків – Прага.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Гендиректор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький зазначив, що «тепер зможемо показати чехам центр українських традицій – Львів з його пляцками, кавою та старим містом. А також познайомити їх з Харковом – містом студентів, архітектури радянського авангарду та модернізму».

Квиток із Харкова до Праги коштує від 1 487 грн (без урахування ціни за багаж). Квиток зі Львова до Праги можна придбати від 983 грн.

Рейси з обох міст є в четвер і в неділю.

Голова ради директорів аеропорту Праги Вацлав Чехор поінформував, що лише минулого року майже 240 000 пасажирів скористалися авіаперельотами між Чехією та Україною.

Нагадаємо, з 22 жовтня SkyUp має відкрити маршрут із Києва в чеське місто Пардубіце. Вильоти будуть здійснюватися тричі на тиждень: по вівторках, п'ятницях і неділях.

Як повідомлялося, SkyUp протягом цього року перевіз понад мільйон пасажирів.

До слова, 11 жовтня авіакомпанія SkyUp «загубила» свій літак, що мав вилетіти до Єревану.

Повідомлялося, що Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня.

Крім того лоукостер з жовтня почне літати до Шрі-Ланки. Дозвіл набув чинності з 1 жовтня 2019 року та діятиме необмежений час. Авіарейси компанія буде здійснювати двічі на тиждень на регулярній основі

Слід нагадати, що SkyUp відкрив новий рейс в Італію.