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    Економіка та фінанси

    Ryanair запускає рейси з Херсона до Кракова

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    &nbsp;Ryanair з квітня 2020 року почне літати за маршрутом Львів-Будапешт - Ryanair запускає рейси з Херсона до Кракова
     Ryanair з квітня 2020 року почне літати за маршрутом Львів-Будапешт

    Рейси виконуватимуться з грудня цього року двічі на тиждень

    Ірландський лоукостер Ryanair (Дублін) запускає з 21 грудня 2019 року прямі авіарейси з Херсона до Кракова.

    Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій після зустрічі з комерційним директором компанії Ryanair Девідом О'Брайаном в Києві у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.

    Зазначається, що рейси виконуватимуться двічі на тиждень.

    Ryanair вийшов на український ринок в 2018 році. Перші місяці лоукост виконував рейси з київського аеропорту Бориспіль і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала рейси з Харкова і Одеси.

    Як повідомлялося, Ryanair з квітня 2020 року почне літати за маршрутом Львів-Будапешт.

    Авіакомпанія вийшла на український ринок в 2018 році. Спочатку Ryanair виконувала рейси тільки з Києва (міжнародний аеропорт «Бориспіль») і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала виконувати рейси з Харкова і Одеси.

    Ryanair щодня здійснює понад 2,4 тис. Перельотів в / з 200 аеропортів, розташованих в 37 країнах. У минулому фінансовому році компанія перевезла 130,3 млн осіб. Її парк налічує 460 літаків Boeing-737.

    Нагадаємо, за 5 євро в Європу: Ryanair знизив ціни на квитки з України.

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