Ryanair запускає рейси з Херсона до Кракова



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Ryanair з квітня 2020 року почне літати за маршрутом Львів-Будапешт

Рейси виконуватимуться з грудня цього року двічі на тиждень

Ірландський лоукостер Ryanair (Дублін) запускає з 21 грудня 2019 року прямі авіарейси з Херсона до Кракова.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій після зустрічі з комерційним директором компанії Ryanair Девідом О'Брайаном в Києві у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що рейси виконуватимуться двічі на тиждень.

Ryanair вийшов на український ринок в 2018 році. Перші місяці лоукост виконував рейси з київського аеропорту Бориспіль і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала рейси з Харкова і Одеси.

Як повідомлялося, Ryanair з квітня 2020 року почне літати за маршрутом Львів-Будапешт.

Авіакомпанія вийшла на український ринок в 2018 році. Спочатку Ryanair виконувала рейси тільки з Києва (міжнародний аеропорт «Бориспіль») і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала виконувати рейси з Харкова і Одеси.

Ryanair щодня здійснює понад 2,4 тис. Перельотів в / з 200 аеропортів, розташованих в 37 країнах. У минулому фінансовому році компанія перевезла 130,3 млн осіб. Її парк налічує 460 літаків Boeing-737.

Нагадаємо, за 5 євро в Європу: Ryanair знизив ціни на квитки з України.