Битва за землю вийшла на новий рівень: заблоковано рух Хрещатиком



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Протести про ухвалення закону про ринок землі тривають у Києві третій день Фото: Інформатор

Противники продажу землі перекрили центральну вулицю Києва

Після акцій протесту під Верховною Радою противники продажу землі перемістилися на Хрещатик.

Сотні людей заблокували рух по Хрещатику. Про це повідомляє Інформатор.

Аграрії кажуть, що будуть блокувати рух по Хрещатику, поки до них не вийде спікер парламенту Дмитро Разумков. Учасники акції пропускають лише спецтранспорт і автобуси.

У заявці мітингу не було перекриття вулиць, тому поліція виявилася не готова до такого розвитку подій.

19 грудня столичні поліцейські продовжують у посиленому режимі забезпечувати публічну безпеку та порядок під час проведення акцій у центрі Києва.

Як відомо, влада націлена відкрити ринок землі: голосування за відповідний закон у парламенті намічене на четвер, 19 грудня. 17 грудня у центрі столиці розпочалась акція проти земельної реформи.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік . Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок.





Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «чоловік, який помер поруч з протестами, помер від зупинки серця». «Інший чоловік, якого побили під час протестів, який втратив свідомість, зараз в лікарні у важкому стані живий», - написав він.