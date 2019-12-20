Протести у центрі Києва тривають четвертий день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У центрі міста чергує поліція діалогу Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Правоохоронці несуть службу у посиленому режимі

Правоохоронці у посиленому режимі продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок під час проведення акцій у центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«Працівники структурних підрозділів столичної поліції, поліція діалогу, співробітники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи та вибухотехніки продовжують нести службу у посиленому режимі під час проведення анонсованих раніше масових заходів за участі громадян, аби забезпечити мирне проведення акцій та не допустити порушень громадського порядку», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Як повідомляв «Главком», 17 грудня під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

Через сутичку біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом особам , які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям.