У «Слузі народу» назвали нові терміни розгляду закону про ринок землі



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Арахамія заявив, що з такими темпами розгляду поправок, законопроект вдасться винести на розгляд у лютому

Закон про ринок землі в Україні може бути проголосований в Верховній Раді у лютому.

Про це в інтерв'ю «Прямому» заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«У нас є зареєстрованих 4700 правок, з яких 2000 правок – це фактично повністю ідентичні правки, коли один народний депутат подає повністю ідентичних 8, наприклад, правок до однієї й тієї ж самої статті, які співпадають на 100%. Що зробив комітет? Він об’єднав вісім речень в одне речення ідентичне і записав, що автор – такий-то народний депутат. Таким чином, ми отримали 2500 правок», - заявив він.

За його словами, за вчора і сьогодні комітет розглянув лише 208 правок.

«І ці 2500 правок ми зараз намагаємося розглянути в робочому режимі в аграрному комітету… За вчорашній день, ніч і ранок сьогоднішній було 208 правок. Тобто виглядає так, що комітет повинен засідати десь 10-12 днів робочих, і потім це може бути винесено до зали. Це якщо оптимістично зараз… Це десь в лютому», - розповів Арахамія.

Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі. Вчора розглянули 192 правки.

Вчора також під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами.

Фракції ОПЗЖ та «Батьківщина» під час розгляду поправок почали викрикувати «Ганьба« з вимогою закінчити засідання комітету.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.