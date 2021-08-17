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    Економіка та фінанси

    «Слуга народу» задекларувала Infinity як сільгосптехніку

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    Депутатка Оксана Гринчук&nbsp;входить до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради&nbsp; - «Слуга народу» задекларувала Infinity як сільгосптехніку
    Депутатка Оксана Гринчук входить до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради 
    фото: Оксана Гринчук/Facebook

    Вартість нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні перевищує мільйон гривень

    Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Гринчук задекларувала придбання автомобіля Infiniti QX50 за 212 тисяч гривень. Цей преміальний кросовер був внесений в декларацію як «сільгосптехніка».

    Інформацію про суттєві зміни в майновому стані Гринчук опубліковано на сайті НАЗК. Дата подання інформації – 2 серпня.

    Скріншот декларації Оксани Гринчук

    Скріншот декларації Оксани Гринчук

    Згідно з наведеними даними, автомобіль був придбаний 25 липня у Колчанової Ірини Олександрівни.

    Infiniti QX50
    Infiniti QX50

    Примітно, що вартість нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні перевищує мільйон гривень. Автомобілі з пробігом на б/в ринку коштують приблизно вдвічі дешевше. Судячи з даних з онлайн-майданчиків, вартість підтриманого QX50 наразі становить близько 20 тисяч доларів (приблизно півмільйона гривень).

    Гринчук була обрана в Раду за списком «Слуги народу» під номером 67, до виборів 2019 року працювала менеджером в ТОВ «Бізнес-центр «Буковина». Раніше працювала в секторі маркетингу в «Київстарі».

    Входить до парламентського Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.

    Теги: Верховна Рада депутат декларація НАЗК автомобіль розкіш партія Слуга народу
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    «Слуга народу» задекларувала Infinity як сільгосптехніку