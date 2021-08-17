«Слуга народу» задекларувала Infinity як сільгосптехніку

Депутатка Оксана Гринчук входить до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради

Вартість нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні перевищує мільйон гривень

Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Гринчук задекларувала придбання автомобіля Infiniti QX50 за 212 тисяч гривень. Цей преміальний кросовер був внесений в декларацію як «сільгосптехніка».

Інформацію про суттєві зміни в майновому стані Гринчук опубліковано на сайті НАЗК. Дата подання інформації – 2 серпня.

Скріншот декларації Оксани Гринчук

Згідно з наведеними даними, автомобіль був придбаний 25 липня у Колчанової Ірини Олександрівни.

Infiniti QX50

Примітно, що вартість нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні перевищує мільйон гривень. Автомобілі з пробігом на б/в ринку коштують приблизно вдвічі дешевше. Судячи з даних з онлайн-майданчиків, вартість підтриманого QX50 наразі становить близько 20 тисяч доларів (приблизно півмільйона гривень).

Гринчук була обрана в Раду за списком «Слуги народу» під номером 67, до виборів 2019 року працювала менеджером в ТОВ «Бізнес-центр «Буковина». Раніше працювала в секторі маркетингу в «Київстарі».

Входить до парламентського Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.