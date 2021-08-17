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    Голова Харківської облради Товмасян подав у відставку

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    Артур Товмасян у Харкові прийшов до влади як депутат від &laquo;Слуги народу&raquo; - Голова Харківської облради Товмасян подав у відставку

    Артур Товмасян у Харкові прийшов до влади як депутат від «Слуги народу»

    Фото: facebook.com/artur.tovmasiian

    Товмасян є підозрюваним у справі про хабарництво

    Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян подав у відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Прийняв відповідальне та виважене рішення – написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня», – написав Товмасян.

    22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про обшук у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

    За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

    Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

    29 липня заступник голови Харківської облради вийшов під заставу у майже 5 млн.

    4 серпня Артуру Товмасяну повідомили про підозру в отриманні хабара. Цього ж дня стало відомо, що Товмасяна вигнали із «Слуги народу».

    5 серпня Антикорупційний суд відпустив голову Харківської облради і призначив заставу.

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    Теги: Харків прокуратура суд корупція в Україні хабар Антикорупційний суд партія Слуга народу Вищий антикорупційний суд
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    Голова Харківської облради Товмасян подав у відставку