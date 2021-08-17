Верховна Рада зібрала підписи для позачергового засідання 23 серпня

Верховна Рада двічі збереться до осені - 23 і 24 серпня

Нардепи хочуть прийняти звернення до ООН, НАТО, Європарлааменту та інших організацій

У Верховній Раді зібрали 150 підписів для проведення позачергового засідання 23 серпня. Про це повідомили у соцмережах народні депутати з різних фракцій. Під час засідання депутати планують розглянути постанову №5775 про звернення до міжнародних партнерів щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії РФ.

Як повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, нардепи хочуть прийняти звернення до ООН, НАТО та інших організацій.

«Буде проголосовано звернення Верховної Ради щодо співпраці в рамках Кримської платформи», – зазначила вона.

Зокрема, буде проголосовано звернення Ради до ООН, Парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, Європарламенту і парламентів іноземних держав з приводу посилення співпраці в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

За попередньою інформацією, засідання розпочнеться о 16:00.

«Також 24 серпня буде урочисте засідання о 13:00. Там не будуть голосуватися рішення, просто буде присвячено 30-й річниці Незалежності України», – додала Кравчук.

Нагадаємо, минулого тижея МЗС запустив сайт Кримської платформи.

Участь у Кримській платформі підтвердили понад 40 країн.

Нагадаємо, віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.

Натомість голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає «прямими погрозами» й «ультиматумом» заяви заступника голови окупаційного уряду Криму Георгія Мурадова про «болючі наслідки» для учасників «Кримської платформи».

Нагадаємо, що саміт Кримська платформа, проведення якого заплановано на 23 серпня, об'єднає десятки держав і міжнародних організацій. Країни-учасниці першого саміту вже практично завершили узгодження Кримської декларації – документа, який має бути проголошений за підсумками саміту.

Українська влада готує довгострокову концепцію роботи платформи за п’ятьма пріоритетними напрямками – політика невизнання протиправної анексії Криму, санкції, безпека в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини й дотримання міжнародного гуманітарного права, екологічні та економічні наслідки окупації.



