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    Як найшвидший і найдорожчий Ferrari впав під час розвантаження (відео)

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    Суперкар замовив топ-менеджер медичної компані - Як найшвидший і найдорожчий Ferrari впав під час розвантаження (відео)
    Суперкар замовив топ-менеджер медичної компані

    Ferrari SF90 Stradale з широким набором додаткових опцій коштує близько 1,5 мільйона доларів

    Співробітники служби доставки упустили під час розвантаження найдорожчу модель автомобільного ряду італійського бренду Ferrari. Відповідний ролик з'явився в Instagram.

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    Допис, поширений Bav Majithia (@bhp)

    Блогер і інвестор Бав Маджітія (Bav Majithia) опублікував відео, на якому видно момент падіння гіперкара Ferrari SF90 Stradale жовтого кольору з вантажної машини. На розміщених кадрах можна помітити, що у працівників доставки сталися проблеми з механізмом навантажувача, через що автомобіль різко впав на землю.

    Відомо, що дана машина є найшвидшою і найдорожчою з усіх представлених в лінійці Ferrari. Як повідомляє видання Carscoops, суперкар замовив топ-менеджер медичної компанії, ім'я якого не розкривається.

    Ferrari SF90 Stradale з широким набором додаткових опцій обійшовся йому в 1,5 мільйона доларів.

    Теги: машини автомобіль Ferrari
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    Як найшвидший і найдорожчий Ferrari впав під час розвантаження (відео)