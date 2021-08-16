Як найшвидший і найдорожчий Ferrari впав під час розвантаження (відео)

Ferrari SF90 Stradale з широким набором додаткових опцій коштує близько 1,5 мільйона доларів

Співробітники служби доставки упустили під час розвантаження найдорожчу модель автомобільного ряду італійського бренду Ferrari. Відповідний ролик з'явився в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bav Majithia (@bhp)

Блогер і інвестор Бав Маджітія (Bav Majithia) опублікував відео, на якому видно момент падіння гіперкара Ferrari SF90 Stradale жовтого кольору з вантажної машини. На розміщених кадрах можна помітити, що у працівників доставки сталися проблеми з механізмом навантажувача, через що автомобіль різко впав на землю.

Відомо, що дана машина є найшвидшою і найдорожчою з усіх представлених в лінійці Ferrari. Як повідомляє видання Carscoops, суперкар замовив топ-менеджер медичної компанії, ім'я якого не розкривається.

Ferrari SF90 Stradale з широким набором додаткових опцій обійшовся йому в 1,5 мільйона доларів.