«Слуги народу» пересварились через податки 

В умовах, коли ситуація з економікою погіршується, про підвищення податків чи податкові реформи може говорити тільки божевільний

Данило Гетманцев обізвав колегу по фракції «Слуга народу» лобістом тютюнового бізнесу

Голова одного з ключових парламентських комітетів з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» назвав колегу по фракції «Слуга народу» Мар’яна Заблоцького «володарем антипремії за лобіювання тютюнового бізнесу». Мовляв, Заблоцький є прихильником податкової реформи та просуває ідею проєкту «10-10-10», але робить це з корисливих інтересів.

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«Серед депутатського корпусу, навіть серед правлячої партії, є певні одіозні прізвища, причетність яких до тієї або іншої ідеї, м’яко кажучи, говорять не на користь її перспектив. Достатньо проаналізувати законодавчі ініціативи законотворця на кшталт податку на розрахунки готівкою або його законопроєкт про зменшення оподаткування грального бізнесу. Тому підтримка паном Заблоцьким ідеї «10-10-10», – це, скоріше, могильний камінь на цій ідеї. А для депутата, можливо, привід для хайпу», – вважає Гетманцев.

Щодо негативних коментарів Заблоцького про діяльність Податкової, то Гетманцев вважає: джерелом таких висловлювань може бути «непрофесійність, необізнаність, а можливо, про те, що він (Заблоцький – ред.) хотів очолити Державну податкову службу, але програв конкурс».

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«Роботу Податкової з акцизами та ПДВ краще за все характеризують цифри. Приріст ПДВ у воюючій країні рік до року наполовину, закриття нелегальної фабрики в Жовтих Водах, припинення роботи спиртзаводів по «формі два» (виробництво незадекларованого спирту – «Главком»). Розумію, багато схемщиків залишилося без роботи, можливо, в цьому і є витоки такої відверто необґрунтованої позиції», – зауважив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» Марʼян Заблоцький бере участь у розробці проєкту податкової реформи та займатиметься просуванням його серед парламентарів.