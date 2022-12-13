Данило Гетманцев: 40% видатків держбюджету України покривають міжнародні партнери

Почнемо з загального питання. За рахунок чого зараз живе країна при більш ніж мінус 30% ВВП? Нема затримок пенсій, соціальних виплат, зарплат… Як ми адаптувалися до цих екстремальних умов?

Якщо брати пенсії, то ми переважно (на дві третини) фінансуємо їх самостійно за рахунок єдиного соціального внеску, надходження від якого зросли на 21% за 11 місяців цього року проти аналогічного періоду минулого року. Це щодо питання про стабільність і повноту пенсійних виплат. Щодо решти соціальних видатків, включаючи трансферт з державного бюджету Пенсійному фонду, то переважна частина фінансується за рахунок міжнародної допомоги.

Кожна копійка несплаченого податку – вкрадена у армії

Загалом якщо брати структуру державного бюджету, то приблизно 40% видатків покривається нашими міжнародними партнерами за рахунок зовнішніх кредитів і грантів. Все, що йде на соціальні виплати, бюджетні програми у сфері охорони здоров’я, освіти, обслуговування боргу, робиться за їхній рахунок. Ще близько 10% видатків держбюджету покривається за рахунок внутрішнього фінансування – через операції з ОВДП, які купуються Нацбанком або розміщуються на регулярних аукціонах.

Решта – те, що наша країна заробляє у вигляді бюджетних податків і неподаткових надходжень – витрачається на сектор оборони та безпеки. Повністю. Тому ми і можемо зараз абсолютно щиро говорити, що кожна копійка податків, сплачена людиною, – йде на армію, а кожна копійка, вкрадена у вигляді несплаченого податку, – вкрадена у армії.

І це попри те, що перевиконання надходжень до бюджету від внутрішніх податків відбувається навіть в порівнянні з попереднім роком. Так, за 11 місяців цього року до держбюджету ми зібрали на 11% більше податків, ніж за цей же період минулого року. Притому, що економіка впала більше ніж на 30% (скоригований показник за жовтень – 39%). А от митниця залежно від місяця дає на 35-40% менше. Це серйозна проблема і серйозний резерв.

Якщо подивитися структуру надходжень, то за 11 місяців більше 50 млрд грн рік до року додав ПДВ, більше 20 млрд – збільшення ренти плати за газ, акциз ще трохи (небагато за рахунок провалу березня-квітня). А от податок на прибуток впав на 42 млрд проти аналогічного періоду минулого року, і саме через це ми у жовтні вперше з початку року недовиконали мирний план Міністерства фінансів. Отже, податок на прибуток ми втрачаємо прогнозовано, бо у підприємств цього прибутку просто нема, але збільшуємо надходження від ПДВ на достатньо великі суми.

Ці цифри свідчать про те, що з тіні вийшла велика кількість ланцюгів постачання товарів, з яких раніше не сплачувалися податки, перекриваються схеми з фіктивним ПДВ. Звідси і з’явився оцей шалений резерв грошей і одне з українських див, яке відмічають всі іноземні експерти. А щодо податку на прибуток, то його, на жаль, далі буде ще менше, і з цим треба змиритися.