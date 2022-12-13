Депутат оприлюднив сенсаційні дані податкових надходжень під час війни

За 11 місяців цього року до держбюджету надійшло на 11% більше податків, ніж торік

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Наразі в Україні, незважаючи на війну, спостерігається перевиконання надходжень до бюджету від внутрішніх податків у порівнянні з попереднім роком. Так, за 11 місяців цього року до держбюджету зібрали на 11% більше податків, ніж за цей же період минулого року. Голова одного з ключових парламентських комітетів з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» наголошує: така ситуація склалася навіть попри те, що економіка впала більше ніж на 30% (скоригований показник за жовтень – 39%).

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Водночас митниця залежно від місяця дає на 35-40% менше надходжень.

«Якщо подивитися структуру надходжень, то за 11 місяців більше 50 млрд грн рік до року додав ПДВ, більше 20 млрд – збільшення ренти плати за газ, акциз ще трохи (небагато за рахунок провалу березня-квітня). А от податок на прибуток впав на 42 млрд проти аналогічного періоду минулого року, і саме через це ми у жовтні вперше з початку року недовиконали мирний план Міністерства фінансів. Отже, податок на прибуток ми втрачаємо прогнозовано, бо у підприємств цього прибутку просто нема, але збільшуємо надходження від ПДВ на достатньо великі суми», – каже Гетманцев.

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Цифри свідчать про те, що з тіні вийшла велика кількість ланцюгів постачання товарів, з яких раніше не сплачувалися податки, перекриваються схеми з фіктивним ПДВ. Звідси і з’явився оцей шалений резерв грошей і одне з українських див, яке відмічають всі іноземні експерти.

Однак є й не такі хороші новини: щодо податку на прибуток, то його, на жаль, далі буде ще менше, і з цим треба змиритися, каже Гетманцев.

Нагадаємо, держава за рік заробила тільки 15% від запланованих коштів від грального бізнесу, при цьому гроші практично всі йдуть на утримання комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.