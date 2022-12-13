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Депутат оприлюднив сенсаційні дані податкових надходжень під час війни

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Депутат оприлюднив сенсаційні дані податкових надходжень під час війни
За 11 місяців цього року до держбюджету надійшло на 11% більше податків, ніж торік
фото з відкритих джерел

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Наразі в Україні, незважаючи на війну, спостерігається перевиконання надходжень до бюджету від внутрішніх податків у порівнянні з попереднім роком. Так, за 11 місяців цього року до держбюджету зібрали на 11% більше податків, ніж за цей же період минулого року. Голова одного з ключових парламентських комітетів з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» наголошує: така ситуація склалася навіть попри те, що економіка впала більше ніж на 30% (скоригований показник за жовтень – 39%).  

Водночас митниця залежно від місяця дає на 35-40% менше надходжень.  

«Якщо подивитися структуру надходжень, то за 11 місяців більше 50 млрд грн рік до року додав ПДВ, більше 20 млрд – збільшення ренти плати за газ, акциз ще трохи (небагато за рахунок провалу березня-квітня). А от податок на прибуток впав на 42 млрд проти аналогічного періоду минулого року, і саме через це ми у жовтні вперше з початку року недовиконали мирний план Міністерства фінансів. Отже, податок на прибуток ми втрачаємо прогнозовано, бо у підприємств цього прибутку просто нема, але збільшуємо надходження від ПДВ на достатньо великі суми», – каже Гетманцев.

Цифри свідчать про те, що з тіні вийшла велика кількість ланцюгів постачання товарів, з яких раніше не сплачувалися податки, перекриваються схеми з фіктивним ПДВ. Звідси і з’явився оцей шалений резерв грошей і одне з українських див, яке відмічають всі іноземні експерти.  

Однак є й не такі хороші новини: щодо податку на прибуток, то його, на жаль, далі буде ще менше, і з цим треба змиритися, каже Гетманцев. 

Нагадаємо, держава за рік заробила тільки 15% від запланованих коштів від грального бізнесу, при цьому гроші практично всі йдуть на утримання комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

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Теги: податки митниця економіка акциз

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