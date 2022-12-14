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Депутат Гетманцев застеріг українців, які вклалися у криптовалюти

glavcom.ua
Депутат Гетманцев застеріг українців, які вклалися у криптовалюти
«Курси криптовалют падають, деякі втрачають у вартості до 90%»
фото з відкритих джерел

«Після цієї криптозими навесні ймовірним є абсолютно інший ландшафт ринку криптовалют»

У світі спостерігається криза фондових бірж та існує висока вірогідність краху фондового ринку, від якого залежить крипторинок, тому криптовалюта сьогодні є ненадійним активом. Про це  в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Криптосвіт живе за законами фінансового світу, і біржі, криза яких зараз спостерігається, дають криптовалютам ліквідність, стабільність та відносно об’єктивну інформацію про їхню ціну. Якщо не буде бірж як інструменту крипторинку, не буде й інформації про об’єктивну ціну цих валют та розуміння, як вона формується. Відсутність бірж – крах фондового ринку. Тому після цієї криптозими навесні ймовірним є абсолютно інший ландшафт ринку криптовалют», – зазначив народний депутат.

Гетманцев наголосив, що не варто розраховувати, що легалізація криптовалют стане суттєвим джерелом поповнення бюджету, адже деякі криптовалюти значно втрачають у вартості.

«Я б точно не переоцінював фіскальний ефект легалізації криптовалют. До цього питання треба підходити дуже обережно. Після банкрутства кількох великих бірж криптовалют інвестори виводять крипту з бірж і намагаються зберігати та обмінювати її на незалежних криптогаманцях. При цьому курси криптовалют падають, деякі втрачають у вартості до 90%», – сказав очільник парламентського комітету.

На думку Гетманцева, впровадження криптовалюти в Україні слід відкласти до стабілізації економічної ситуації.

«Коли ми вже будемо мати певну стабільність і розуміння того, що ринок пережив цей крах і розвивається далі, можна буде говорити про певну легалізацію та оподаткування операцій з криптовалютою. До цього моменту варто зачекати і подивитися, які рішення приймають регулятори в тих країнах, які вже стикнулися з легалізацією. Поспіх може призвести до дуже негативних наслідків у нашій країні, де є великий попит на виведення валюти за її межі саме під час війни. Легалізація крипти може стати певним джерелом поповнення державного бюджету, але точно не істотним», - підсумував нардеп.

Нагадаємо, правоохоронні органи Багамських островів затримали ексгендиректора і засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

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Теги: біржа Держбюджет криптовалюта Данило Гетманцев

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