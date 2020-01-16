Стало відомо, як «Слуги народу» викликали Коболєва та Смілянського на килим через надвисокі зарплати



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Топ-менеджерів з мільйонними зарплатами в державному секторі набагато більше (банки, залізниця, оборонка тощо), - Васмлевська - Смаглюк

Основний аргумент Коболєва і Смілянського - гарні зарплати в обмін на відсутність корупції, - депутатка

Депутатка зі «Слуги народу» Ольга Василевська – Смаглюк повідомила, що вчора, 15 січня, відбулось засідання фракції, куди запросили «людей з надвисокими зарплатами» голову правління НАК «Нафтогазу» Андрія Коболєва та керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.

Василевська – Смаглюк зазначила, що «топ-менеджерів з мільйонними зарплатами в державному секторі набагато більше (банки, залізниця, оборонка тощо)».

«Основний аргумент Коболєва і Смілянського - гарні зарплати в обмін на відсутність корупції. Скажіть, ви впевнені, що, наприклад, на Укрзалізниці немає корупції в той час, як платня його топ-менеджерів перетнула межу чемності? Я особисто неодноразово зверталася в правоохоронні органи через корупційні схеми на Залізниці, в оборонці тощо. Не бачу прямого зв’язку між зарплатнею і бажанням красти», - обурилася депутатка.

За словами Василевської – Смаглюк, розмову на фракції вона не назвала б конструктивною. «Мені здалося, що Коболєв відверто бреше про свою зарплату та бонуси. Він сказав, вони менші, ніж публікують в ЗМІ. Дочекаємось деклараціі. В квітні у нього закінчується контракт. І я вважаю, що його праця не коштує більше 10 тисяч доларів на місяць. Власний Видобуток він поховав», - написала депутатка.

Василевську – Смаглюк цікавило, чи погодиться Коболєв на продовження контракту, якщо забрати в нього всі бонуси і поставити зарплату, співмірну з фінансовими показниками НАКу, проте «через базар-вокзал на фракції і через те, що Коболєв раптово ретирувався, поставити це запитання не вдалось».

Депутатка стверджує, що Смілянський відкинув заяви про те, що його дохід на Укрпошті становить мільйон гривень і назвав цифру на 200 тис меншу. «При цьому прибутки Укрпошти минулого року склали 700 мільйонів гривень. Напередодні нового року я була в Зеленій Поляні, це Полісся. там відділення Укрпошти закрите. Кілька сіл обслуговує поштарка з Мар‘янівки, яка працює на 0,25 ставки - 800 грн на місяць. В 1000 разів менше за Смілянського», - наголосила депутатка.

При цьому вона запросила Смілянського почути думку населення Іванківського та Поліського районів «з приводу діяльності керівництва Укрпошти і тактики, спрямованої на закриття відділень, скорочення штату та жебрацьких зарплат працівників».

«Ігор Смілянський обіцяв приїхати зі мною на округ. Радо запрошую! Запрошення додаю», - поінформувала депутатка.

Нагадаємо, у фінансовому плані АТ «Укрпошта» вказано, що зарплата керівника цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.

До відома, минулого року на сайті президента з'явилась петиція з вимогою зменшити зарплату Коболєва в 70 разів. Також колишній прем’єр Володимир Гройсман пропонував голові правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року у вигляді винагороди та премій.

Як повідомлялося, прем’єрміністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів за грудень минулого року: «Щоб не крали».

Нагадаємо, заробітна плата міністра закордонних справ Вадима Пристайка за грудень склала 234 тис. гривень, в той час як за листопад він заробив 68,2 тис. гривень. Зарплата його заступників складає від 45,5 тис. до 96 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 128 тис. гривень.

Також заступник голови концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм, який за листопад отримав зарплату в розмірі понад 300 тисяч гривень, поскаржився, що у грудні у нього «не така» зарплата.