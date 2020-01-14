Щоб не крали: Гончарук пояснив високі зарплати міністрів



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Прем'єр Олексій Гончарук просить не спекулювати на цифрах Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Прем'єр вважає, що високі зарплати в Кабміні необхідні для того, щоб у чиновників не було спокуси красти

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати деяких міністрів, про які напередодні написали багато українських ЗМІ.ї

Про це йдеться в Telegram-каналі глави уряду.

З його слів, багато років в Україні чиновники офіційно отримували по кілька тисяч гривень зарплати, в той час коли дохід від тіньових схем становив мільйони доларів. Новий уряд має намір працювати прозоро, для чого чиновникам необхідно отримувати гідну оплату праці, вважає глава Кабміну.

«Це - невід'ємна складова подолання корупції у владі. Наша принципова позиція - в уряду не буде корупціонерів і схем. Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі», - йдеться в прес-службі Гончарука.

Також прем'єр попросив не «спекулювати цифрами», а розібратися до кінця.

«У деяких випадках міністри в грудні отримали із затримкою виплати за кілька місяців. Представники Кабінету Міністрів нададуть деталізацію з поясненнями», - заявив він.

«Держслужбовці всіх рівнів повинні отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, крім цього вони повинні завжди пам'ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання - тільки так влада буде працювати ефективно», - підсумував Гончарук.

Нагадаємо, заробітна плата міністра закордонних справ Вадима Пристайка за грудень склала 234 тис. гривень, в той час як за листопад він заробив 68,2 тис. гривень. Зарплата його заступників складає від 45,5 тис. до 96 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 128 тис. гривень.