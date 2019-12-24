«Укрпошта» розпочинає продаж своїх активів



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На першому етапі «Укрпошта» виставить на продаж 800 об'єктів

«Укрпошта» залучить незалежних оцінювачів, чия оцінка і стане стартовою ціною на аукціоні

Державне підприємство «Укрпошта» розпочинає процес продажу активів і на першому етапі виставить на продаж 800 об'єктів загальною площею понад 100 тисяч кв. м.

Про це повідомив у Facebook керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Розпочинаємо процес продажу активів. «Укрпошта» на першому етапі виставить на продаж 800 об'єктів загальною площею понад 100 тисяч м. кв. Це те, що не використовується в щоденній діяльності: старі гаражі, бази відпочинку і т.д», - написав він.

Смілянський додав, що «Укрпошта» залучить незалежних оцінювачів, чия оцінка і стане стартовою ціною на аукціоні.

«Причому залучимо ми їх на Прозорро, щоб процес був прозорим від початку до кінця і ніхто не зміг нас звинуватити у продажі дешево і комусь «особливому», - уточнив він.

Раніше керівник «Укрпошти» пояснив, чому немає «зради», незважаючи на збільшення витрат з бюджету.