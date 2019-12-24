  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Укрпошта» розпочинає продаж своїх активів

    • Розсилка
    На першому етапі &laquo;Укрпошта&raquo; виставить на продаж 800 об'єктів - «Укрпошта» розпочинає продаж своїх активів
    На першому етапі «Укрпошта» виставить на продаж 800 об'єктів

    «Укрпошта» залучить незалежних оцінювачів, чия оцінка і стане стартовою ціною на аукціоні

    Державне підприємство «Укрпошта» розпочинає процес продажу активів і на першому етапі виставить на продаж 800 об'єктів загальною площею понад 100 тисяч кв. м.

    Про це повідомив у Facebook керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    «Розпочинаємо процес продажу активів. «Укрпошта» на першому етапі виставить на продаж 800 об'єктів загальною площею понад 100 тисяч м. кв. Це те, що не використовується в щоденній діяльності: старі гаражі, бази відпочинку і т.д», - написав він.

    Смілянський додав, що «Укрпошта» залучить незалежних оцінювачів, чия оцінка і стане стартовою ціною на аукціоні.

    «Причому залучимо ми їх на Прозорро, щоб процес був прозорим від початку до кінця і ніхто не зміг нас звинуватити у продажі дешево і комусь «особливому», - уточнив він.

    Раніше керівник «Укрпошти» пояснив, чому немає «зради», незважаючи на збільшення витрат з бюджету.

    нерухомість Укрпошта ProZorro аукціон Ігор Смілянський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ