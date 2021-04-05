«Смотрящим» за фіскальним ринком став ексміліціонер Гмирін, – Бутусов

Гмирін із 2005-го до 2013 року працював у Міністерстві внутрішніх справ, займався боротьбою з економічною злочинністю. У 2015–2017 роках був помічником голови Фонду держмайна

«Стара міліцейська гвардія задовольняє кадровий та фінансовий голод Офісу президента і розширює зони свого впливу», – Бутусов

Головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов заявив у блозі, що в Офісі президента під керівництвом глави ОПУ Андрія Єрмака створили «стійку групу із прямим впливом на тіньову економіку під виглядом «нещадної боротьби».

«Для координації силовиків в ОП працює [заступник глави ОПУ] Олег Татаров, на посаду голови Державної фіскальної служби призначили Вадима Мельника. А «наглядачем» за тіньовими потоками став, за даними джерел, Андрій Гмирін», – написав Бутусов.

За його інформацією, Гмирін регулярно з'являється в Офісі президента, за перші два з половиною тижнів був там шість разів, востаннє – уранці 17 березня.

«Тобто це не рядовий відвідувач, який не обіймає жодної державної посади, а вельми впливова людина. В офісі він ходить солідно, з особистим помічником-охоронцем», – додав Бутусов.

Гмирін народився 1983 року. Із 2005-го до 2013 року працював у Міністерстві внутрішніх справ, займався боротьбою з економічною злочинністю. У 2015–2017 роках був помічником голови Фонду держмайна. Із 2019 року – доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України.

За даними Бутусова, Єрмак руками Гмиріна і Татарова розширює свій вплив, і в ОПУ «просувають на конкурс» щодо призначення голови Державної податкової служби Олександра Кучеренка. Зараз посаду голови ДПС обіймає Олексій Любченко, його теж допустили до участі в конкурсі.

«Стара міліцейська гвардія задовольняє кадровий та фінансовий голод ОП і розширює зони свого впливу. Їм треба поспішати – адже за кілька місяців повноваження ДФС закінчаться повністю. І треба встигнути перестрибнути в якісь інші крісла. Ідеально для них – якщо і Бюро економічної безпеки, і митниця, і податкова будуть в одних руках», – пише Бутусов.

Мельник, як повідомляло агентство «Інтерфакс-Україна», має намір брати участь у конкурсі на посаду голови Бюро економічної безпеки.