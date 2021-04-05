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    Офіс президента розкрив мету візиту Зеленського в Катар

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    Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару - Офіс президента розкрив мету візиту Зеленського в Катар
    Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару

    Катар має великий міжнародний досвід у ряді цих напрямків, включаючи енергетику, управління портами, і питаннях продовольчої безпеки, наголосили у Зеленського

    Під час візиту президента України в Катар будуть обговорюватися питання продовольчої безпеки, експорту та спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні.

    Про це в коментарі УП повідомив радник глави Офісу президента Тимофій Милованов.

    Він зазначив, що також розглядатися будуть експорт в Катар і в регіон через Катар продукції сільського господарства, постачання зрідженого газу з Катару, інвестиції і концесійні проекти в інфраструктурі, енергетиці, агро та інших галузях.

    Також темами для обговорень будуть інвестиції в українські стартапи, участь в приватизації в Україні.

    За його словами, Катар має великий міжнародний досвід у ряді цих напрямків, включаючи енергетику, управління портами, і питаннях продовольчої безпеки.

    «Спільні проєкти дозволять збільшити інвестиції в Україну, створити додаткові робочі місця, наростити міжнародну торгівлю і посилити позиції на міжнародних ринках. Катар є для України довгостроковим стратегічним партнером і цей візит дозволити окреслити основні пріоритети цього партнерства», – зазначив Милованов.

    Як відомо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару.

    Хоча ще в неділю пресслужба Офісу президента повідомляла, що Володимир Зеленський і пані Олена Зеленська відвідають з офіційним візитом Державу Катар у понеділок.

    Нагадаємо, 5 січня 2020 року президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

    Як повідомлялося, Зеленський не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

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    Теги: економіка інвестиції експорт політика Володимир Зеленський Катар президент Тимофій Милованов Офіс президента
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