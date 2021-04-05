Офіс президента про спецперепустки в Києві: ситуація є неприпустимою

З сьогоднішнього дня користування транспортом у Києві відбувається лише за спецперепустками

На Банковій стурбовані, що перепустки отримали не всі працівники критичної інфраструктури

Влада міста Києва не забезпечила належним чином усіх працівників критичної інфраструктури спецперепустками на час карантинних обмежень. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сторінці Офісу президента України у Facebook.

В заяві зокрема зазначається, що друк спецперепусток, організація їхньої видачі та забезпечення спецперепустками всіх працівників підприємств критичної інфраструктури є відповідальністю влади міста Києва.

«Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою», – йдеться в повідомленні.

Офіс президента наголошує, що влада Києва має терміново виправити ситуацію, що склалася, забезпечивши мешканців міста згідно зі встановленим порядком спецперепустками для користування громадським транспортом. Має бути забезпечена й достатня кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення.

«Закликаємо представників міської влади також довести до відома керівників підприємств та організацій у місті Києві, які можуть бути переведені на дистанційний режим роботи, інформацію про необхідність забезпечити такий режим для своїх працівників», – говориться в заяві.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

Загалом планувалося роздати близько 400 тисяч перепусток, однак у перший день локдауну було додатково виготовлено ще 100 тисяч штук.

Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.

У пʼятницю, 2 квітня, Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до правоохоронців з приводу появи в інтернеті оголошень щодо продажу спецквитків.

Сьогодні Київська міська прокуратура повідомила про затримання 18-річної киянки, що продавала спецперепустку за 200 гривень.