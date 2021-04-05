Офіс президента анонсував нові домовленості щодо миру на Донбасі

Речниця президента: Мир – це не просто абстрактна цінність, а можливість підіймати промисловість, створювати робочі місця, розвивати інфраструктуру

«На сході України триває єдиний військовий конфлікт в Європі, і ця війна залишається одним з головних питань міжнародного порядку денного», наголосила речниця Зеленського

Україна продовжує переговори на різних рівнях, у тому числі з країнами «нормандського формату». Офіс президента незабаром покаже певні досягнуті домовленості про процес переговорів в питанні досягнення миру.

Про це розповіла прессекретар президента України Юлія Мендель в ефірі телеканалу «Дом».

Вона підкреслила, що «мир – це не просто абстрактна цінність, а можливість підіймати промисловість, створювати робочі місця, розвивати інфраструктуру».

У цьому контексті, коментуючи недавню розмову канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна, прессекретарка президента України наголосила, що лідери трьох країн говорили про багато проблем – боротьбу з коронавірусом, вакцинацію, ситуацію на Близькому Сході й, звичайно, підійматися питання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Мендель зазначила, що сьогодні на сході України триває єдиний військовий конфлікт в Європі, і ця війна залишається одним з головних питань міжнародного порядку денного. Тому, на її думку, це правильно, що про Донецьку і Луганську області згадують у переговорах.

«Але одна справа, коли про Донбас говорять, висловлюють свою точку зору. І зовсім інша – коли приймаються якісь рішення. І у світовій дипломатії в принципі неможливо, щоб рішення з будь-якою країною приймалися без її участі. Особливо, коли ми говоримо про такий напружений конфлікт, який відбувається на Донбасі», – зазначила речниця Зеленського.

Напередодні ввечері високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку ЄС на тлі загострення Росією безпекової ситуації

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція стежать за подіями на сході України, а також на російсько-українському кордоні і закликають до стабілізації ситуації.

Зазначимо, Росія стягує до кордону з Україною артилерію.

Також місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій Донеччині 15 «Градів», танки і гаубиці.

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.