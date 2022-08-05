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Сьогодні з українських портів вийдуть ще три судна з зерном

Альона Боженко
Сьогодні, 05:15 glavcom.ua
Сьогодні з українських портів вийдуть ще три судна з зерном
5 серпня очікується вихід двох суден з порту «Чорноморськ»
фото: Олександр Кубраков

На борту трьох балкерів сукупно більше як 50 тисяч тонн української кукурудзи

З українських портів 5 серпня планують вийти три судна з кукурудзою. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, з 5 до 8 години ранку очікується вихід двох суден з порту «Чорноморськ», а також одного з Одеського порту. Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення.

«На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно більше як 50 тисяч тонн української кукурудзи в рамках «зернової ініціативи». Сподіваємося на професіоналізм усіх долучених. Деталі повідомимо згодом», – написав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що наступні кораблі вже готові до відправлення і вони вирушать з українських портів, які беруть участь у зерновій ініціативі, відповідно до погодженого графіку. 

Також до узбережжя Туреччини вже прибув перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси. Зазначається, що судно Razoni, яке пливе під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

 Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тис. тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

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Теги: Україна експорт зерно

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