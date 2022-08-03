Наступні кораблі із українським зерном вже готові до відправлення, – Кулеба

Судна будуть вирушати з портів, які беруть участь у зерновій ініціативі

Наступні кораблі вже готові до відправлення і вони вирушать з українських портів, які беруть участь у зерновій ініціативі, відповідно до погодженого графіку. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного з естонським колегою Урмасом Рейнсалу брифінгу.

За словами Кулеби, домовленості, досягнуті в рамках так званої зернової ініціативи, виконуються, та нагадав, що Україна стала першою з усіх учасників цієї домовленості, яка була повністю готова до виконання всіх пунктів.

«Ми неухильно і надалі виконуватимемо цю домовленість. Вона вигідна українським фермерам, вона вигідна українській економіці і вона вигідна світу. Саме Україна зараз у буквальному сенсі є рятівником світу від подальшого зростання цін на продукти харчування і від голоду в окремих країнах», – підкреслив він.

Очільник МЗС додав, що наступні кораблі вже готові до відправлення і вони будуть вирушати з портів, які беруть участь у зерновій ініціативі, відповідно до погодженого графіка.

«Сподіваємося, що все працюватиме і російська федерація не зробить ніяких кроків, які б зруйнували ці домовленості, що були так важко досягнуті за посередництва ООН і Туреччини», – зауважив він.

Нагадаємо, до узбережжя Туреччини вже прибув перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси. Зазначається, що судно Razoni, яке пливе під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тис. тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.