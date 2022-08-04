Головна Новини
search button user button menu button

Ліван зняв арешт із судна з краденим українським зерном. МЗС зробив заяву

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 11:05 glavcom.ua
Ліван зняв арешт із судна з краденим українським зерном. МЗС зробив заяву
МЗС хзакликав ліванську сторону скасувати рішення щодо знаття арешту
фото з відкритих джерел

Суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України

Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням ліванського суду зняти арешт із судна Laodecia, яке перевозило вкрадене в Україні зерно. Про це йдеться у заяві відомства.

В МЗС наголосили, що, незважаючи на надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України. «Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера», – підкреслили в МЗС.

Там уточнюють, що Україна завжди докладала зусиль для підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року.

При цьому українське постачання продовольства до Лівану не припинялося після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України, а після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси до Лівану. «Ба більше, враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, в координації з українськими власниками незаконно вивезеного вантажу ліванській стороні було запропоновано реалізувати українське борошно та ячмінь за пільговою ціною», – зазначають у дипвідомстві.

У МЗС додають, що рішення ліванського суду дозволяє судну Laodecia, яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів із тимчасово окупованих територій України, безперешкодно залишити порт Тріполі зі вкраденим українським борошном і ячменем. «Закликаємо ліванську сторону скасувати рішення щодо знаття арешту із судна Laodecia та вжити заходів задля запобігання подальшим спробам використовувати Ліван для оборудок із краденими українськими зерновими», – підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, у порт Тріполі в Лівані 27 липня зайшло сирійське судно, завантажене у Феодосії ячменем, вивезеним із захоплених українських територій. Також стало відомо, що Ліван наклав арешт судно, завантажене ячмінним і пшеничним борошном, на час розслідування щодо походження вантажу, яке могло бути вкрадене російськими окупантами в Україні.

Читайте також: Підводне каміння «зернового коридору»
Теги: арешт корабель Ліван зерно

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
23K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
16K
«Азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео)  
15K
СБУ затримала помічника нардепа: планував стати гауляйтером Черкащини (фото, відео)
13K
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
8839
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти

Новини

Окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини: є вбиті, багато поранених (фото)
Сьогодні, 11:42
Ліван зняв арешт із судна з краденим українським зерном. МЗС зробив заяву
Сьогодні, 11:05
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами (фото)
Сьогодні, 10:44
Росія фабрикує докази теракту в Оленівці – американська розвідка
Сьогодні, 10:33
Вороги вкрили мінометним вогнем Сумщину: горіли приватні будинки (фото)
Сьогодні, 10:28
Окупанти після удару по ешелону тероризують мешканців Брилівки: шукають навідників 
Сьогодні, 10:13

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту