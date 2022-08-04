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«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт

Христина Жиренко
Сьогодні, 20:51 glavcom.ua
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
Перше судно з українським збіжжям вийшло з порту Одеси 1 серпня
фото: ООН

Користувачі соцмереж із України звинувачують ООН у цинізмі

Українці продовжують критикувати Організацію об’єднаних націй за її позицію щодо війни Росії проти України, подекуди знаходячи підстави для зради навіть у побудові дописів організації на офіційних сторінках у соцмережах.

Зокрема, людей обурило, що у повідомленні ООН у Twitter про інспекцію першого судна, яке вийшло з порту Одеси «зерновим коридором», емоджі з прапорцем України поставили у кінець списку – після Росії та Туреччини.

«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт фото 1
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт фото 2

Як відомо, учора, 3 серпня, балкер Razoni пройшов інспекцію Спільного координаційного центру та пройшов так званим «зерновим коридором». Судно вийшло з Одеського порту з вантажем української кукурудзи та прямувало до порту Триполі в Лівані. Його зупинка у територіальних водах Туреччини була пов’язана з черговим етапом реалізації «зернової ініціативи», підписаної в Стамбулі, а саме огляду судна на предмет забороненого вантажу. ООН у своєму Twitter оприлюднила фото групи інспекторів. 

«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт фото 3

Українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

Нагадаємо, раніше українські користувачі соцмереж розкритикували Організацію об’єднаних націй за відсутність рішучих дій щодо припинення війни в України. Так вони відреагували на пафосний допис ООН у Twitter про війну в той час, коли організація практично не має жодних механізмів, щоб протидіяти російській агресії проти України.

Читайте також: Підводне каміння «зернового коридору»

Теги: росія війна зерно Україна ООН

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