Коли Медведчук і Марченко сядуть до буцегарні?
У своєму фільмі Марченко підігрує Путіну
Шостий фільм Оксани Марченко із серії «Паломниця» розставляє усі крапки над «і» у ставленні куми Володимира Путіна до російської агресї на Донбасі.
Дружина Медведчука розповідає про «братовбивчу війну» і жодним словом не згадує того, хто цю війну спровокував і веде – про Путіна. Жодного слова про Росію. Лише про українських братів, які один одного вбивають на сході України.
І це все – на тлі загострення на сході і кремлівської риторики про «громадянську війну» в Україні. Марченко підігрує Путіну. Марченко підігрує агресору.
У фільмі з'являється і митрополит Святогірської лаври митрополит Арсеній, який 2014 року переховував і давав прихисток Ігорю Гіркіну на іншим російським вбивцям. Арсеній розмірковує про війну і мир, а також виступає у ролі миротворця.
Служба безпеки України, коли Медведчук і Марченко сядуть до буцегарні?
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Джерело: блог Сергія Руденка