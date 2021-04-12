Міністр культури відреагував на знесення історичного будинку Уткіна в Києві

Ткаченко вимагає розслідування, хто дав дозвіл на знесення будинку

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає варварством знесення історичного будинку купця Уткіна на вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі Києва. Про це він написав у Telegram.

«Кожного разу під’їжджаючи до привокзальної площі – звертав увагу на цю будівлю. Вона виділялась – прибутковий будинок Уткіна, якому більше ніж 120 років. Тепер його знесли. Для того, щоб побудувати черговий готель чи ТРЦ», – написав Ткаченко.

Міністр зазначив, що це самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, за що передбачена кримінальна відповідальність.

За словами Ткаченка, Мінкульт не давав жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі міста. Він додав, що міністерство вже здійснює перевірку.

Ткаченко вважає, що правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав дозвіл на знищення історичної будівлі. «Бо готелів та покерних клубів в Києві стає все більше, а от того, чим столиця пишалася сторіччями – все менше», – зазначив він.

Ткаченко також повідомив про поданий до Верховної Ради законопроєкт щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини.

«Текст законопроєкту розроблений, він зареєстрований під № 4561 і ним передбачені внесення змін до законодавчих актів і щодо упорядкування культурної спадщини, і щодо повноважень місцевої влади в цьому питанні і щодо відповідальності за знищення чи пошкодження пам’яток. Аж до реального строку та мільйонних штрафів. Це так званий законопроєкт проти хаотичної забудови. Вважаю, що він має бути розглянутим у Раді якомога швидше аби в країні нарешті з’явився дійсний механізм спротиву руйнації об’єктів культурної спадщини, – сказав міністр.

Нагадаємо, 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити 10 квітня.

Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

Раніше стало відомо, що кияни з руху «Мапа реновації» розмістили вздовж вулиці Петлюри сітілайти за збереження будинку купця Уткіна, який може бути знесений під час будівництва офісного центру.