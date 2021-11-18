Сотні кинутих поїздів? Колишній міністр говорить про колапс на залізниці

Проблема «Укрзалізниці» – у дефіциті тяги, компанія має закупити локомотиви – Омелян

Корупція в «Укрзалізниці» та політичний вплив на компанію призвели її до кризового стану, який останнім часом тільки поглиблюється. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ініціативу Міністерства інфраструктури реалізувати проект зі списання робочих вантажних вагонів, який коштуватиме більше 100 мільярдів гривень.

За його словами, ситуація на залізниці нині дуже складна, адже хронічні проблеми через їх ігнорування, загострились, у тому числі операційна ефективність.

«Фактично кожного тижня ми маємо сотні кинутих поїздів. І відправники дійсно чекають – хто тижнями, хто місяцями, – з єдиної банальної причини – не вистачає тяги», – зазначив Омелян у ефірі телеканалу «Україна 24».

На його думку, за таких умов в «Укрзалізниці» мали б ухвалювати рішення не про списання вагонів, які ще можуть експлуатуватись, та витрачати кошти на закупівлю нових, а інвестувати у найбільш нагальне – оновлення парку локомотивів та залізничної інфраструктури.

«Всі красиві слова про глобальні реформи, нові потяги, нові реформи розбиваються об реальність. Грошей немає. І коли я чую, що замість локомотивів і ремонту інфраструктури ми будемо фактично закуповувати вагони, які фактично перетворяться на склади на колесах, – наголосив Омелян.

Ексміністр вважає, що «Укрзалізницю» необхідно негайно реформувати і зламати корупційні схеми, щоб врятувати компанію.

«Корупція з’їдає все, не буде жодного розвитку, буде фактично застій і буде банкрутство компанії. В «Укрзалізниці» через корупцію втрачаються близько 1 млрд. доларів на рік. Я думаю, що навіть компанія Тесла не витримала би таких корупційних втрат», – підсумував Омелян.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що ініціатива Мінінфраструктури про списання залізничних вагонів за віком – це диверсія проти вітчизняної економіки та промисловості, оскільки одночасно виведуть з експлуатації понад 50 тисяч вагонів. За підрахунками експертів, через колапс на ринку перевезень втрати економіки сягнуть 2 млрд доларів щорічно.

Водночас економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури, збагатить олігарха Ігоря Коломойського та призведе до серйозних проблем для Укрзалізниці.