Зеленський так бореться з олігархами, що Коломойському вже гроші складати ніде

Коломойський – це такий Воландеморт Зеленського. Людина, ім'я якої не можна називати

Порошенко зі своїми цукерками в нас олігарх. А Ігор Валерійович – здібний бізнесмен

Приніс вам останніх новин з полів рішучої деоліграхізації!

На посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету подав декларацію відомий юрист Сергій Шершун. Він працював в АМКУ за часів Януковича. Але для спеціаліста, а не політика, це начебто і не компромат.

Цікаве інше. Саме пан Шершун, виявляється, весь цей рік вів справу в інтересах Коломойського проти АМКУ! Ціна питання в цій справі, яка зараз розглядається в суді, – 4,7 млрд грн, які накладені в якості штрафу за картельну змову на структури Коломойського!

Отже, в період найрішучішої деолігархізації, принципова влада борця проти жадібних капіталістів Зеленського, готується призначити в АМКУ адвоката Коломойського, який веде в його інтересах справу проти АМКУ з ціною питання майже в 5 ярдів гривень! Мабуть, співпадіння!

Дуже кумедно спостерігати за Володимиром Олександровичем, який так бореться з олігархами, так бореться, що Ігорю Валерійовичу вже гроші складати немає де.

Коломойський – це такий Воландеморт Зеленського. Людина, ім'я якої не можна називати. Це Порошенко зі своїми цукерками в нас олігарх! А Ігор Валерійович з нафтою та картелями – здібний бізнесмен. Бо як може бути олігархом така чесна людина, яка показує такі об’єктивні новини про успіхи влади та президента особисто!

Джерело: блог Сергія Висоцького

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.