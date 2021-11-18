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    Думки вголос

    Зеленський так бореться з олігархами, що Коломойському вже гроші складати ніде

    • Сергій Висоцький

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Коломойський&nbsp;&ndash;&nbsp;це такий Воландеморт Зеленського. Людина, ім'я якої не можна називати - Зеленський так бореться з олігархами, що Коломойському вже гроші складати ніде
    Коломойський – це такий Воландеморт Зеленського. Людина, ім'я якої не можна називати
    Зображення: apostrophe.ua

    Порошенко зі своїми цукерками в нас олігарх. А Ігор Валерійович – здібний бізнесмен

    Приніс вам останніх новин з полів рішучої деоліграхізації!

    На посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету подав декларацію відомий юрист Сергій Шершун. Він працював в АМКУ за часів Януковича. Але для спеціаліста, а не політика, це начебто і не компромат.

    Цікаве інше. Саме пан Шершун, виявляється, весь цей рік вів справу в інтересах Коломойського проти АМКУ! Ціна питання в цій справі, яка зараз розглядається в суді, – 4,7 млрд грн, які накладені в якості штрафу за картельну змову на структури Коломойського!

    Отже, в період найрішучішої деолігархізації, принципова влада борця проти жадібних капіталістів Зеленського, готується призначити в АМКУ адвоката Коломойського, який веде в його інтересах справу проти АМКУ з ціною питання майже в 5 ярдів гривень! Мабуть, співпадіння!

    Дуже кумедно спостерігати за Володимиром Олександровичем, який так бореться з олігархами, так бореться, що Ігорю Валерійовичу вже гроші складати немає де.

    Коломойський – це такий Воландеморт Зеленського. Людина, ім'я якої не можна називати. Це Порошенко зі своїми цукерками в нас олігарх! А Ігор Валерійович з нафтою та картелями – здібний бізнесмен. Бо як може бути олігархом така чесна людина, яка показує такі об’єктивні новини про успіхи влади та президента особисто!

    Джерело: блог Сергія Висоцького

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    Теги: Ігор Коломойський корупція в Україні олігархи політика Володимир Зеленський влада деолігархізація
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    Зеленський так бореться з олігархами, що Коломойському вже гроші складати ніде