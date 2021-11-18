Колишні податківці організували у Полтаві потужний конвертцентр

Організатори «конверту» встигли «відмити» пів мільярда гривень

Служба безпеки України викрила потужний конвертаційний центр на Полтавщині. Через нього цього року було виведено «у тінь» щонайменше пів мільярда гривень, повідомляє пресслужба СБУ.

«Встановлено, що організатори «конверту», мешканці Полтави, колишні працівники податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій», – ідеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, конвертаційний центр «обслуговував» компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей. Зловмисники, використовуючи низку підконтрольних фіктивних фірм, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувалися.

Правоохоронці викрили одного з учасників схеми «на гарячому» під час передачі замовнику виведеної «у тінь» готівки – 1,5 млн грн.

У межах кримінального провадження було проведено одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах, де вилучено:

готівку (понад $353 тис., €54 тис.та 1,7 млн грн);

660 грамів золота у монетах та злитках;

печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.