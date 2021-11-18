Вік вагона не має відношення до безпеки, необхідно слідкувати за технічним станом – експерт

За словами Вовка, «Укрзалізниця» має всі можливості для того, щоб контролювати технічний стан вагонів і не випускати на колії несправні

Вилучати з експлуатації потрібно лише технічно несправні вагони – Вовк

«Укрзалізниця» має контролювати технічний стан вагонів, що випускають на колії, а не їх вік, та забезпечити модернізацію інфраструктури, від стану якої залежить безпека руху. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, коментуючи ініціативу Міністерства інфраструктури по списанню вагонів за віком.

«Віковий підхід, тобто списання по віку – тут, як на мене, можна ставити великий знак питання, тому що дуже часто навіть сучасні вагони, які не належним чином експлуатувались при навантажувальних операціях, можуть бути по технічному стану набагато гірші, ніж старші вагони. Тому потрібно дивитися виключно на технічний стан», – сказав Вовк.

За його словами, «Укрзалізниця» має всі можливості для того, щоб контролювати технічний стан вагонів і не випускати на колії несправні, що гарантуватиме безпеку на залізниці. Він також вважає, що «Укрзалізниці» потрібно зосередитись на інвестиціях в інфраструктуру, яка перебуває в критичному стані, та модернізації локомотивної тяги, оскільки саме від цього залежить безпека руху та ефективність роботи компанії.

«Якби в нас не було проблем по інфраструктурі і локомотивною тягою, то навіть того вагонного парку, який є наразі, було б більш ніж достатньо для того, щоб обслуговувати вантажопотік», – звернув увагу Вовк.

Експерт зазначив: всі учасники ринку виступають за безпеку, проте вилучати з експлуатації потрібно технічно несправні вагони, і за цим має слідкувати «Укрзалізниця», а не через термін їх експлуатації.

«Потрібно в першу чергу зосередитися на контролі безпеки тих вагонів, які виїжджають на систему. І вік тут не є головним визначальним чинником. Визначальним чинником є – чи працює система чи ні. Якщо вона не працює, то її потрібно змінювати, але без цього ми не будемо мати ніяких змін», – підсумував Вовк.

Як відомо, Міністерство інфраструктури ініціювало процедуру обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів. Цей проект, за планом МІУ та «Укрзалізниця», дасть змогу пожвавити роботу на вантажобудівних заводах України та оновити рухомий склад «Укрзалізниці».

Водночас Європейська бізнес Асоціація заявила, що проєкт МІУ містить суперечливі положення, які можуть негативно вплинути на цілі галузі економіки України і спричинити на ринку дефіцит вантажних вагонів та значне зростання їх вартості, тому Мінінфраструктури має доопрацювати проєкт наказу з урахуванням ключових пропозицій від бізнесу.

У свою чергу екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив: головна проблема «Укрзалізниці» – це відсутність локомотивів, тож саме їх компанія має закупити у першу чергу. В інакшому випадку навіть нові вагони залишаться складами на колесах, які нікуди не їдуть.