«Совок помер». Популярний маркетплейс заявив, що українці перестали святкувати 23 лютого

Лідери продажів в Україні нині – сейфи для зброї, каністри і батарейки

Продажі українського маркетплейсу Rozetka свідчать, що українці перестали купувати подарунки до 23 лютого, це колишній день радянської армії, який сьогодні святкують у РФ як «день захисника вітчизни». Про відсутність замовлень на «чоловічі» подарунки повідомив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін.

Натомість лідери продажів в Україні нині – сейфи для зброї, каністри і батарейки.

За словами бізнесмена, 23 лютого – найкращий день, щоб переконатись, що в Україні «помер совок». Співвласник Rozetka зазначив, що він щороку аналізує товари, які продаються, і розуміє що українці нині дуже далекі від свята, яке «за поребриком» називають днем захисника вітчизни і днем радянської армії.

«Десять років тому цього дня продавались умовні «подарунки чоловікам». Сім років тому їхня кількість почала стрімко скорочуватись, а минулого року їх було дуже мало. У цьому році – їх немає. Це парадокс, але я радий, що продажів немає», – заявив Чечоткін.

Підприємець також додав, що жоден з його знайомих цього дня не надіслав йому «ідіотську вітальну листівку», а люди зрілого віку також перестали себе асоціювати з цим днем.

«Які б фантазії не народжувала пропаганда Путіна, Україна пережила своє радянське минуле, попрощалася з ним і пішла вперед. Ми нікому і ніколи не віддамо свою свободу», – наголосив Чечоткін у своєму дописі.