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    Економіка та фінанси

    «Совок помер». Популярний маркетплейс заявив, що українці перестали святкувати 23 лютого

    Цього року сплеску продажів &laquo;чоловічих подарунків&raquo; не зафіксовано - «Совок помер». Популярний маркетплейс заявив, що українці перестали святкувати 23 лютого
    Цього року сплеску продажів «чоловічих подарунків» не зафіксовано
    фото з відкритих джерел

    Лідери продажів в Україні нині – сейфи для зброї, каністри і батарейки

    Продажі українського маркетплейсу Rozetka свідчать, що українці перестали купувати подарунки до 23 лютого, це колишній день радянської армії, який сьогодні святкують у РФ як «день захисника вітчизни». Про відсутність замовлень на «чоловічі» подарунки повідомив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін.

    Натомість лідери продажів в Україні нині – сейфи для зброї, каністри і батарейки.

    За словами бізнесмена, 23 лютого – найкращий день, щоб переконатись, що в Україні «помер совок». Співвласник Rozetka зазначив, що він щороку аналізує товари, які продаються, і розуміє що українці нині дуже далекі від свята, яке «за поребриком» називають днем захисника вітчизни і днем радянської армії.

    «Десять років тому цього дня продавались умовні «подарунки чоловікам». Сім років тому їхня кількість почала стрімко скорочуватись, а минулого року їх було дуже мало. У цьому році – їх немає. Це парадокс, але я радий, що продажів немає», – заявив Чечоткін.

    Підприємець також додав, що жоден з його знайомих цього дня не надіслав йому «ідіотську вітальну листівку», а люди зрілого віку також перестали себе асоціювати з цим днем.

    «Які б фантазії не народжувала пропаганда Путіна, Україна пережила своє радянське минуле, попрощалася з ним і пішла вперед. Ми нікому і ніколи не віддамо свою свободу», – наголосив Чечоткін у своєму дописі.

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    Теги: Росія пропаганда свята армія торгівля українці Україна СРСР магазин
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    «Совок помер». Популярний маркетплейс заявив, що українці перестали святкувати 23 лютого