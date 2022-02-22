Найбільша мережа магазинів пива відхрестилася від свята «23 лютого»

Табличку з оголошенням одноденної акції на дверях однієї з київських крамниць побачив кореспондент «Главкома»

У мережі «Море пива» кажуть: такі акції трапляються щомісяця

Відома мережа із продажу пива і лимонадів на розлив оголосила акцію, яка відбудеться 23 лютого. Компанія «Море пива», яка позиціонує себе як найбільша мережа магазинів пива в Україні, просто таки збентежила читачів нашого видання, які звернулися до редакції з обуренням. Адже 23 лютого у РФ святкують так званий день захисника вітчизни.

Отже, у компанії лише анонсували наступну акцію: «Тільки 23 лютого купуйте улюблені розливні напої зі знижкою 70% на другий кг у «Морі пива» та Hop hеy».

З «Главкомом» зв’язалася PR-менеджер компанії «Море пива» Марина Соломко та повідомила, що акція та «23 лютого» - просто співпадіння. Адже подібні подарунки для клієнтів компанія робить часто.

У компанії зазначили, що не треба ставити під сумнів їхню проукраїнську позицію.

«Офіційно хочу зазначити: акція -70% на 2й кг діє в нашій мережі на постійній основі. А також запевнити вас та редакцію вашого видання, що вона жодним чином не має стосунку до «свята» 23.02 і тим паче, не є «привітанням українським чоловікам». Ця акція прив’язана до останньої середи місяця. Вже близько пів року (у несезон) ми проводимо її один раз на місяць в останню середу місяця. Те, що в лютому остання середа – 23 лютого, лише збіг і не більше», – розповіла «Главкому» Марина Соломко.

Як відомо, 23 лютого у часи СРСР святкувалося як «день радянської армії», а вже після розпаду Радянського союзу це «свято» прибрала до себе Російська Федерація та назвала його «днем захисника вітчизни». 23 лютого у РФ навіть вихідний, у цей день у країні-агресорці прийнято вітати чоловіків, які мають відношення до російської армії.

Тим часом Росія намагається організувати заколоти в українських тюрмах.

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». 21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.