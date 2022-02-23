Естонія закликає надати Україні дорожню карту для членства в НАТО

Естонські депутати вважає, що Україна має отримати статус кандидата в члени ЄС

Парламент Естонії закликав надати Україні дорожню карту для досягнення статусу кандидата у члени ЄС та членства в НАТО.

«Парламент вважає важливим, щоб країни світу підтримували економіку України та рішуче збільшували постачання зброї. (...) Також парламент закликає надати Україні статус кандидата в члени ЄС та дорожню карту членства в НАТО», – йдеться в ухваленій в середу заяві парламенту.

Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив документ та вказав, що за проголосували 86 депутатів. Жоден депутат не проголосував проти.

Естонія підтримує Україну

Парламент висловив тверду підтримку народу України, територіальній цілісності та суверенітету України.

Ввечері 23 лютого Під посольством РФ в Естонії відбулася акція протесту. Активісти прийшли на заклик в групі естонських експатів у Facebook, щоби висловити своє обурення щодо агресії Кремля в Україні. Із собою люди принесли плакати та банери із закликами до РФ припинити агресію проти України. Також на плакатах було присутнє порівняння російського президента Путіна із Гітлером тощо.

22 лютого у Києві з візитом перебував президент Естонії Алар Каріс. Зеленський провів спільну конференцію із Карісом.

Минулого тижня Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві. Тоді влада Естонії вирішила не евакуйовувати з Києва своє посольство та не відкликати військових інструкторів з України.

Крім того Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь. Усi модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

Також Естонія розробила карту готовності на випадок вторгнення РФ в Україну.

Додамо, що естонська розвідка показала карту можливих цілей Росії в Україні.