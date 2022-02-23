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    Думки вголос

    Кремль хоче довести росіян до психозу

    Російських солдат хочуть вмотивувати на напад? - Кремль хоче довести росіян до психозу
    Російських солдат хочуть вмотивувати на напад?
    фото з відкритих джерел

    Російське телебачення все більше нагадує декорації Орвелівських романів

    Росія «не хоче війни» настільки, що у Скабеєвої вже обговорюють бомбардування України.

    Так як Путін боягуз і ніколи не бере на себе сумнівні рішення, це роблять його блазні. Один спитав, другий відповів. І зараз кремлефюрера турбує одне: чи підтримає населення завдання авіаударів по «братському народу».

    Не сподобається? Отже, треба далі робити липові теракти та запитати за місяць. Довести людей до психозу і кидати на наші позиції. Для Путіна все це лише питання часу.

    Ми витримаємо удар. Просто шкода, що доведеться ще багато разів показати світові справжнє обличчя кремлівської агресії – такого краще уникнути. Тому це відео треба показувати тим західним країнам, які ще не хочуть зупинити Росію.

    Вони бояться війни? Значить, Путін її точно почне, йому лише страх і потрібний.

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія окупанти телебачення пропаганда Путін інформаційна війна бомбардування
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    Кремль хоче довести росіян до психозу