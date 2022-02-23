Кремль хоче довести росіян до психозу

Російське телебачення все більше нагадує декорації Орвелівських романів

Росія «не хоче війни» настільки, що у Скабеєвої вже обговорюють бомбардування України.

Так як Путін боягуз і ніколи не бере на себе сумнівні рішення, це роблять його блазні. Один спитав, другий відповів. І зараз кремлефюрера турбує одне: чи підтримає населення завдання авіаударів по «братському народу».

Не сподобається? Отже, треба далі робити липові теракти та запитати за місяць. Довести людей до психозу і кидати на наші позиції. Для Путіна все це лише питання часу.

Ми витримаємо удар. Просто шкода, що доведеться ще багато разів показати світові справжнє обличчя кремлівської агресії – такого краще уникнути. Тому це відео треба показувати тим західним країнам, які ще не хочуть зупинити Росію.

Вони бояться війни? Значить, Путін її точно почне, йому лише страх і потрібний.

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Джерело: блог Олексія Гончаренко

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