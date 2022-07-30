S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті

Прогноз по довгостроковому суверенному рейтингу даної України - негативний

Міжнародне рейтингове агентство S & P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті з «CCC+» до «CC». Про це повідомляється на сайті агентства.

Як йдеться в заяві організації, прогноз по довгостроковому суверенному рейтингу даної України - негативний.

Наприкінці травня S&P знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня з «B-» до «CCC+» з негативним прогнозом.

Минулого тижня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings оголосило про зниження довгострокового рейтингу дефолту емітента України в іноземній валюті з «CCC» д о«C».

Також Fitch прогнозує скорочення української економіки на 33% у 2022 році з незначним відновленням на 4% у 2023 році через війну, що триває. Крім того, повномасштабна збройна агресія Росії проти України «обмежує доступ до морських портів і перешкоджає початку будь-якого масштабного відновлення».

Нагадаємо, рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт).

Зниження стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань. Довгостроковий рейтинг Білорусі у місцевій валюті залишається на рівні ССС, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті, і в агентстві не вважають, що ризик дефолту за цим боргом суттєво змінився з попереднього перегляду 7 липня 2022 року.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті, що означає початок дефолту.