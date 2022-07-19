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    Економіка

    Fitch опустив рейтинг Білорусі до «обмеженого дефолту»

    Агентство Fitch оголосило дефолт Білорусі - Fitch опустив рейтинг Білорусі до «обмеженого дефолту»
    Агентство Fitch оголосило дефолт Білорусі
    фото із відкритих джерел

    Зниження стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань

    Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт). Відповідна інформація опублікована на сайті агентства.

    Зазначається, що після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона з єврооблігацій 2027 року Fitch знизив рейтинг Білорусі до «обмеженого дефолту» з С.

    За інформацією Fitch, 29 червня Міністерство фінансів, Рада міністрів і Національний банк Білорусі спільно оголосили, що платежі в доларах США за єврооблігаціями замість цього будуть перераховані в білоруських рублях на рахунок в АСБ Беларусбанк, доступ до якого матиме платіжний агент. Платіж у національній валюті суперечить документації облігацій, яка не дозволяє здійснювати розрахунки в альтернативних валютах. Відтак зазначається, що платіж не було здійснено за початковими умовами та не здійснено до кінця пільгового періоду.

    Зниження стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань. Довгостроковий рейтинг Білорусі у місцевій валюті залишається на рівні ССС, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті, і в агентстві не вважають, що ризик дефолту за цим боргом суттєво змінився з попереднього перегляду 7 липня 2022 року.

    Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті, що означає початок дефолту.

    15 липня повідомлялося, що Білорусь допустила дефолт за зовнішніми борговими зобов'язаннями, оскільки Міністерство фінансів здійснило виплати за єврооблігаціями у білоруських рублях.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна дефолт окупація #stoprussia
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    Fitch опустив рейтинг Білорусі до «обмеженого дефолту»