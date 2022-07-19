Fitch опустив рейтинг Білорусі до «обмеженого дефолту»

Зниження стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт). Відповідна інформація опублікована на сайті агентства.

Зазначається, що після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона з єврооблігацій 2027 року Fitch знизив рейтинг Білорусі до «обмеженого дефолту» з С.

За інформацією Fitch, 29 червня Міністерство фінансів, Рада міністрів і Національний банк Білорусі спільно оголосили, що платежі в доларах США за єврооблігаціями замість цього будуть перераховані в білоруських рублях на рахунок в АСБ Беларусбанк, доступ до якого матиме платіжний агент. Платіж у національній валюті суперечить документації облігацій, яка не дозволяє здійснювати розрахунки в альтернативних валютах. Відтак зазначається, що платіж не було здійснено за початковими умовами та не здійснено до кінця пільгового періоду.

Зниження стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань. Довгостроковий рейтинг Білорусі у місцевій валюті залишається на рівні ССС, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті, і в агентстві не вважають, що ризик дефолту за цим боргом суттєво змінився з попереднього перегляду 7 липня 2022 року.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті, що означає початок дефолту.

15 липня повідомлялося, що Білорусь допустила дефолт за зовнішніми борговими зобов'язаннями, оскільки Міністерство фінансів здійснило виплати за єврооблігаціями у білоруських рублях.