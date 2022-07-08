Fitch заявляє про неминучість дефолту для Білорусі
Рейтингове агентство знизило рейтинг Білорусі
Мінськ заявив, що платежі за єврооблігаціями будуть виплачуватися замість доларів США білоруськими рублями
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, яке базується в Лондоні, знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента для Республіки Білорусь з «CCC» до «C», що означає неминучий дефолт. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті агентства.
Зниження рейтингу відбулося на тлі оголошеної мінфіном країни спільної постанови ради міністрів і нацбанку Білорусі від 29 червня про те, що платежі за єврооблігаціями будуть виплачуватися замість доларів США білоруськими рублями, зауважили в агентстві. Тоді ж був проведений перший платіж національною валютою.
«Це суперечить договірним документам по облігаціях, які не дозволяють здійснювати розрахунки в альтернативних валютах», – підкреслили в агентстві.
Якщо виплати Республікою Білорусь за єврооблігаціями не будуть проведені до кінця пільгового періоду, 13 липня, Fitch вважатиме це дефолтом і знизить рейтинг країни до «RD» (обмежений дефолт), а рейтинг цього випуску боргових зобов’язань – до «D» (дефолт).
Цей статус зберігатиметься, допоки Білорусь не нормалізує своїх відносин з міжнародними кредиторами, зауважили в агентстві.
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