Fitch заявляє про неминучість дефолту для Білорусі

Мінськ заявив, що платежі за єврооблігаціями будуть виплачуватися замість доларів США білоруськими рублями

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, яке базується в Лондоні, знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента для Республіки Білорусь з «CCC» до «C», що означає неминучий дефолт. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті агентства.

Зниження рейтингу відбулося на тлі оголошеної мінфіном країни спільної постанови ради міністрів і нацбанку Білорусі від 29 червня про те, що платежі за єврооблігаціями будуть виплачуватися замість доларів США білоруськими рублями, зауважили в агентстві. Тоді ж був проведений перший платіж національною валютою.

«Це суперечить договірним документам по облігаціях, які не дозволяють здійснювати розрахунки в альтернативних валютах», – підкреслили в агентстві.

Якщо виплати Республікою Білорусь за єврооблігаціями не будуть проведені до кінця пільгового періоду, 13 липня, Fitch вважатиме це дефолтом і знизить рейтинг країни до «RD» (обмежений дефолт), а рейтинг цього випуску боргових зобов’язань – до «D» (дефолт).

Цей статус зберігатиметься, допоки Білорусь не нормалізує своїх відносин з міжнародними кредиторами, зауважили в агентстві.

Нагадаємо, нещодавно у Росії настав дефолт за зовнішніми зобов'язаннями – Bloomberg.

Читайте також: