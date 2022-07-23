Fitch погіршив прогноз щодо рейтингу України

Також Fitch прогнозує скорочення української економіки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний). Про це свідчать дані агентства.

Зазначається, що рішення пов'язане з планами Києва домовитися з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки.

Проте агентство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт). Fitch після початку повномасштабного вторгнення Росії в кінці лютого знизило рейтинг України з B до CCC.

Зазначимо, що «рейтинг дефолту емітента» відображає здатність країни (чи організації) повернути взяті кредити

Також Fitch прогнозує скорочення української економіки на 33% у 2022 році з незначним відновленням на 4% у 2023 році через війну, що триває. Крім того, повномасштабна збройна агресія Росії проти України «обмежує доступ до морських портів і перешкоджає початку будь-якого масштабного відновлення».

Нагадаємо, рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт).

Зниження стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань. Довгостроковий рейтинг Білорусі у місцевій валюті залишається на рівні ССС, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті, і в агентстві не вважають, що ризик дефолту за цим боргом суттєво змінився з попереднього перегляду 7 липня 2022 року.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті, що означає початок дефолту.



