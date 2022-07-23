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    Економіка

    Fitch погіршив прогноз щодо рейтингу України

    Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України - Fitch погіршив прогноз щодо рейтингу України
    Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України
    фото із відкритих джерел

    Також Fitch прогнозує скорочення української економіки

    Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний). Про це свідчать дані агентства.

    Зазначається, що рішення пов'язане з планами Києва домовитися з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки.

    Проте агентство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт). Fitch після початку повномасштабного вторгнення Росії в кінці лютого знизило рейтинг України з B до CCC.

    Зазначимо, що «рейтинг дефолту емітента» відображає здатність країни (чи організації) повернути взяті кредити

    Також Fitch прогнозує скорочення української економіки на 33% у 2022 році з незначним відновленням на 4% у 2023 році через війну, що триває. Крім того, повномасштабна збройна агресія Росії проти України «обмежує доступ до морських портів і перешкоджає початку будь-якого масштабного відновлення».

    Нагадаємо, рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт).

    Зниження стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань. Довгостроковий рейтинг Білорусі у місцевій валюті залишається на рівні ССС, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті, і в агентстві не вважають, що ризик дефолту за цим боргом суттєво змінився з попереднього перегляду 7 липня 2022 року.

    Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті, що означає початок дефолту.


    Теги: росія окупанти економіка війна рейтинг Україна окупація #stoprussia
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    Fitch погіршив прогноз щодо рейтингу України