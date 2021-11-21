Співробітниця Приватбанку торгувала особистими даними клієнтів

Протягом січня-лютого жінка сфотографувала та передала зловмиснику дані про 15 клієнтів банку

Голосіївський суд Києва ухвалив вирок зловмиснику, який пропонував купити персональні дані громадян із баз державних установ, Приватбанку та Нової пошти. Отримати особисті дані українців йому допомогла співробітниця фінустанови. Про це повідомляє Судовий репортер з посиланням на вирок від 15 листопада.

Відомо, що у січні цього року чоловік розмістив у Telegram оголошення про продаж баз даних Національної поліції, Державної фіскальної служби, Головного сервісного центру МВС України, Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України, ПАТ КБ «Приватбанк», ТОВ «Нової пошти».

Зокрема, для того, щоб отримати ці дані, обвинувачений через спільного знайомого сконтактував із заступником керівника відділення з обслуговування індивідуальних VIP клієнтів ПриватБанку. Чоловік запропонував співробітниці банку за грошову винагороду копіювати інформацію про клієнтів та передавати йому.

Протягом січня-лютого жінка сфотографувала та передала дані про 15 клієнтів банку: ПІБ клієнта, дата та місце народження, місце реєстрації та додаткові адреси, номер телефону зв'язку клієнта, копії документів, паспортні дані, історія обслуговування клієнта, інформація про фінансовий стан клієнта, рух коштів та контрагенти.

За цей період співробітниця банку отримала за свої послуги 26 550 гривень.

Вона ж познайомила зловмисника з керівником управління з банківської безпеки РП ГО АТ КБ «Приватбанк», якому обвинувачений також зробив пропозицію про «злив» даних клієнтів банку.

Чоловік запропонував на постійній основі платити йому за: анкету клієнта банку – 300 гривень, витяг з банківського рахунку – 600 гривень, сканування копій документів – 400 гривень.

«Однак цей працівник банку вже був залучений правоохоронними органами до конфіденційної співпраці та прийняв пропозицію, щоб задокументувати злочинця», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка та причетних до справи осіб затримали.

Під час судового засідання обвинувачений у всьому зізнався та розкаявся. Підсудний підтвердив, що з товаришами створив аккаунт та розмістив оголошення про продаж інформації, після чого звернувся до співробітниці банку, щоб вона копіювала таку інформацію із системи. Потім ця жінка познайомила їх із іншим працівником, який здав його правоохоронцям.

Обвинуваченого засудили до 4 років позбавлення волі зі штрафом у 2 550 гривень. Водночас чоловіка звільнили від тюремного покарання із випробувальним терміном 1 рік.

До слова, дані більше 1,5 млрд користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі.