Ізраїльська пенсіонерка спалила 10 тис. шекелів, дезінфікуючи їх від коронавірусу

У Банку Ізраїлю наголосили, що коронавірус не передається з готівкою, і рекомендували не нагрівати банкноти у мікрохвильових печах

Спочатку жінка протерла банкноти хлоркою, а потім прогріла в мікрохвильовій печі

74-річна пенсіонерка з Єрусалиму принесла до Банку Ізраїлю пачку обвуглених та напівспалених банкнот номіналом у 50 та 100 шекелів на загальну суму близько 10 тисяч шекелів. Про це пише Newsru.

Літня жінка розповіла здивованим співробітникам банку, що, будучи головою будинкового комітету, відповідає за збирання грошей на технічну експлуатацію та догляд за будівлею.

Побоюючись заразитися коронавірусом через збори, що збираються, вона вирішила продезінфікувати їх, спочатку протерши хлоркою, а потім прогрів в мікрохвильовій печі. Однак пластикові банкноти під час нагрівання в мікрохвильовій печі загорілися.

Після того, як співробітники монетного відділу Банку Ізраїлю перевірили залишки банкнот на справжність, центробанк прийняв їх, перерахувавши відповідну суму на рахунок будинкового комітету, який очолює пенсіонерка.

У Банку Ізраїлю наголосили, що коронавірус не передається з готівкою, і рекомендували не нагрівати банкноти у мікрохвильових печах. Слід зазначити, що каса Банку Ізраїлю в Єрусалимі приймає до обміну зіпсовані та пошкоджені банкноти та монети.

Нагадаємо, Ізраїль підрахував кількість дітей, що померли від коронавірусу.

Як повідомлялося, в Ізраїлі 92% тяжкохворих не вакцинувалися від Covid-19.

Нагадаємо, з 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою Regeneron для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.



