Хакери злили в мережу дані 1,5 млрд користувачів Facebook

Через масштабний збій у Facebook в Мережу злили дані 1,5 млрд людей

Це найбільший злив призначених для користувача даних за всю історію соціальної мережі

Дані більше 1,5 млрд користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі, повідомляє портал PrivacyAffairs.

Так, у відкритому доступі виявилися імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, місце розташування, стать і ім'я користувача.

Як повідомляється, це найбільший слив призначених для користувача даних за всю історію соціальної мережі. Всі дані були отримані хакерами за допомогою скрейпінга, тобто отримання веб-даних шляхом вилучення їх з інтернет-ресурсів.

Вся інформація може бути в подальшому використана зловмисниками.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp.

Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.