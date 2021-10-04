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    Хакери злили в мережу дані 1,5 млрд користувачів Facebook

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    Через масштабний збій у Facebook в Мережу злили дані 1,5 млрд людей - Хакери злили в мережу дані 1,5 млрд користувачів Facebook
    Через масштабний збій у Facebook в Мережу злили дані 1,5 млрд людей
    Фото: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Це найбільший злив призначених для користувача даних за всю історію соціальної мережі

    Дані більше 1,5 млрд користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі, повідомляє портал PrivacyAffairs.

    Так, у відкритому доступі виявилися імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, місце розташування, стать і ім'я користувача.

    Як повідомляється, це найбільший слив призначених для користувача даних за всю історію соціальної мережі. Всі дані були отримані хакерами за допомогою скрейпінга, тобто отримання веб-даних шляхом вилучення їх з інтернет-ресурсів.

    Вся інформація може бути в подальшому використана зловмисниками.

    Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

    Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp.

    Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

    До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.

    Читайте також: «Ліг» не лише Facebook. Що відомо про глобальний збій у соцмережах
    Теги: Єврокомісія Facebook Telegram Twitter соціальні мережі Instagram WhatsApp
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    Хакери злили в мережу дані 1,5 млрд користувачів Facebook