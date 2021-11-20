Мін'юст повідомив, що чекає на 475 конфіскованих державою вібраторів

Відомство наголошує, що зазвичай конфіскований товар продають на аукціоні, але відповідне рішення повинна прийняти спеціальна комісія

Солом'янський суд Києва 27 серпня конфіскував на користь України 475 вібраторів. Вироби знаходяться на складі київської митниці, а далі їх, швидше за все, продадуть на аукціоні, повідомили в Міністерстві юстиції у відповідь на запит APnews

У відомстві уточнили, що, якщо вібратори нові, не використовувалися й не пошкоджені, то вони, швидше за все, утилізації або переробці не підлягають. При цьому наголошується, що зазвичай конфіскований товар продають на аукціоні, але відповідне рішення повинна прийняти спеціальна комісія, що складається з:

представників відповідного органу державної виконавчої служби;

представників Державної податкової інспекції міста;

представників об'єднаної та спеціалізованої Державної податкової інспекції Головного управління ДПС, а якщо майно вилучено митницею, то представників відповідної митниці.

На сьогодні Мін'юст чекає остаточного рішення виконавчої служби, після чого ці «стратегічно важливі» вироби, швидше за все, пустять з молотка.

Варто зазначити, що загальна вартість вібраторів становить 635,5 тис. грн:

Charming Smile Satisfyer – 69 штук;

Petting Hippo Satisfyer – 69 штук;

Yummy Sunshine Satisfyer – 64 штуки;

Master Satisfyer – 37 штук;

Magic Bunny Satisfyer – 140 штук;

Mr. Rabbit Satisfyer – 70 штук;

Double Plus Remote Satisfyer – 2 штуки;

High Fly Satisfyer – 24 штуки.

Нагадаємо, згідно з рішенням суду, на початку квітня 2021 року працівники відділу митного оформлення митного посту «Вишневе» в Київській області отримали декларацію. Там було написано про ввезення в Україну нібито «апаратури вібромасажної електричної не медичного призначення» з Об'єднаних Арабських Еміратів.

У процесі перетину митного контролю в пункті пропуску «Ягодин» Волинської області один з митників виявив незадекларовані предмети. Ними виявилися вібратори в кількості 475 штук на загальну суму 635,5 тис. гривень.

Розглянувши справу, суд постановив притягнути порушника до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 635,5 тис. гривень та зобов'язали сплатити судовий збір у сумі 454 гривень. При цьому вібратори суд ухвалив «конфіскувати в дохід держави».