Спікер Сенату Польщі отримав посилку з вибухівкою та погрозами

Наразі невідомо, чи пов'язані погрози політику з його партійною приналежністю

Гродський повідомив, що загадкова посилка на його ім'я була доставлена у Сенат

Спікер Сенату Польщі Томаш Гродський отримав листа з погрозами та вибухівкою на свою адресу, повідомляє він у своєму Twitter.

Oto do czego prowadzi przemysł pogardy i szczucie na przeciwników politycznych. Na moje nazwisko przyszła do Senatu paczka - list z groźbami śmierci i materiał wybuchowy. Przesyłkę przejęły odpowiednie służby. Mam nadzieję, że poradzą sobie z szybkim złapaniem sprawcy! — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) November 20, 2021

За словами Томаша Гродського, посилка була передана відповідним службам. Крім того, він висловив сподівання, що злочин незабаром буде розкритий. Подробиці інциденту наразі невідомі.

Гродський є членом партії «Громадянська платформа», яка перебуває в опозиції до правлячої партії «Право та справедливість».

До слова, раніше суд арештував посібницю «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні.

Слідство з'ясувало, що у жовтні 2021 підозрювана отримала завдання від бойовика «ДНР» і приїхала на підконтрольну Україні частину Донеччини для переміщення приготованого схрону з боєприпасами, вибуховими пристроями й речовинами. Усі заборонені предмети зловмисниця тримала вдома в пакуваннях з-під борошна.