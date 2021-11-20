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    Спікер Сенату Польщі отримав посилку з вибухівкою та погрозами

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    • Розсилка
    Наразі невідомо, чи пов'язані погрози політику з його партійною приналежністю - Спікер Сенату Польщі отримав посилку з вибухівкою та погрозами
    Наразі невідомо, чи пов'язані погрози політику з його партійною приналежністю
    фото з відкритих джерел

    Гродський повідомив, що загадкова посилка на його ім'я була доставлена у Сенат

    Спікер Сенату Польщі Томаш Гродський отримав листа з погрозами та вибухівкою на свою адресу, повідомляє він у своєму Twitter.

    За словами Томаша Гродського, посилка була передана відповідним службам. Крім того, він висловив сподівання, що злочин незабаром буде розкритий. Подробиці інциденту наразі невідомі.

    Гродський є членом партії «Громадянська платформа», яка перебуває в опозиції до правлячої партії «Право та справедливість».

    До слова, раніше суд арештував посібницю «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні.

    Слідство з'ясувало, що у жовтні 2021 підозрювана отримала завдання від бойовика «ДНР» і приїхала на підконтрольну Україні частину Донеччини для переміщення приготованого схрону з боєприпасами, вибуховими пристроями й речовинами. Усі заборонені предмети зловмисниця тримала вдома в пакуваннях з-під борошна.

    Теги: суд Польща партії політика вибухівка Twitter
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    Спікер Сенату Польщі отримав посилку з вибухівкою та погрозами