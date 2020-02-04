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    Економіка та фінанси

    Стала відома зарплата прессекретарки Зеленського

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    Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель - Стала відома зарплата прессекретарки Зеленського
    Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель

    З 1 січня 2020 року посадовий оклад за посадою прессекретаря президента України становить 27 187 гривень

    Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель з червня по грудень 2019 року одержала 370 тисяч 563 гривні заробітної плати, що в середньому складає близько 53 тисяч гривень на місяць.

    Про це УНН повідомили в Державному управлінні справами.

    «У 2019 прессекретарю президента України Юлії Мендель нарахована заробітна плата в сумі 370 563,02 гривні. З 1 січня 2020 року посадовий оклад за посадою прессекретаря президента України становить 27 187 гривень», - йдеться в повідомленні.

    До слова, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко за 2019 рік задекларував 690 тис. 067 грн заробітної плати.

    Екснардеп Верховної ради, колишній журналіст Сергій Лещенко, який нещодавно був призначений головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції акціонерного товариства «Укрзалізниця», 15 січня отримав 136 330 гривень зарплати.

    Також голова партії «Слуга народу» назвав свою зарплату.

    зарплата гроші ДУС Україна президент Юлія Мендель
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