Найєм прокоментував повідомлення про свою зарплату в «Укроборонпромі»



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Мустафа Найєм відреагував на повідомлення про свою зарплату в «Укроборонпромі»

Найєм уточнив інформацію про свої повноваження на посаді заступника генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади

Колишній народний депутат і журналіст Мустафа Найєм прокоментував інформацію про те, що фактично виконує обов’язки фахівця з комунікацій та піарника на своїй посаді в державному концерні «Укроборонпром».

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, згідно з офіційною відповіддю на запит журналістів, до обов’язків Мустафи Найєма входить реалізація інформаційної політики концерну; здійснення заходів спрямованих на формування позитивного іміджу концерну і його підприємств; організація рекламно-виставкової діяльності; підготовка та організація видання рекламно-інформаційних матеріалів; створення фото-відеоматеріалів для наповнення сайту, участь в засіданнях уповноваженого органу управління з питань діяльності концерну, тощо. Також є і пункт про взаємодію з органами державної влади.

Найєм зазначив, що не займається питаннями зв’язками концерну зі ЗМІ.

«Останніми днями почастішали запити щодо моїх функціональних обов'язків. Деякі медіа навіть встигли отримати відповідь і написати, що я займаюсь інформаційною політикою концерну. Насправді це не так. Друзі, я не є прес-секретарем концерну і не займаюсь питаннями зав’язків концерну зі ЗМІ. Звичайно, з огляду на свій минулий досвід я можу допомагати у цих питаннях. Але моїм головним функціональним обов’язком є взаємодія Державного концерну «Укроборонпром» з органами державної влади», - написав він.

За його словами, це представництво інтересів концерну у відносинах з органами державної влади, в першу чергу з уповноваженим органом управління концерну, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та органами іноземних держав та міжнародними організаціями та інших субєктів, які регулюють діяльність або виступають замовниками підприємств Концерну.

«В той же час історично так склалось, що у моєму підпорядкуванні знаходяться також підрозділ маркетингу і виставкової діяльності та департамент комунікації, керівнику якого я цілком і повністю довіряю і контакти яких ви легко знайдете на нашому офіційному сайті», - підкреслив він.

Як повідомлялося, 18 грудня уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці».

Наприкінці листопада колишній заступника міністра інфраструктури Олександра Кава написав у на своїй сторінці у Facebook, що середньомісячна зарплата члена наглядової ради Укрзалізниці складає 588 тисяч гривень.