Уже вніс до декларації: Лещенко повідомив про велику виплату від «Укрзалізниці»



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Екс-нардеп Сергій Лещенко очолив Антикорупційний комітет «Укрзалізниці»

У змінах майнового стану не вказано, за який період здійснено виплату

Екснардеп Верховної ради, колишній журналіст Сергій Лещенко, який нещодавно був призначений головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції акціонерного товариства «Укрзалізниця», 15 січня отримав 136 330 гривень зарплати.

Про це свідчать дані його електронної декларації.

В документі не вказано період, за який здійснено виплату. Згідно з документом, 136330 гривень отримано як «гонорар і інші виплати за цивільно-правовими договорами» 15 січня 2020 роки від роботодавця – АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, члени правління «Укрзалізниці» у 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Лещенко займає посаду члена наглядової ради компанії.

Як повідомлялося, 18 грудня уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці».

Наприкінці листопада колишній заступника міністра інфраструктури Олександра Кава написав у на своїй сторінці у Facebook, що середньомісячна зарплата члена наглядової ради Укрзалізниці складає 588 тисяч гривень.

Нагадаємо, на початку вересня Кабмін своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею уряду у Верховній Раді України.

У листопаді колишній міський голова Рави-Руської, а тепер народна депутатка з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук вирішила скласти повноваження представника Кабінету міністрів в Раді.