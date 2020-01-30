Голова партії «Слуга народу» назвав свою зарплату



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Олександр Корнієнко у грудні пропустив 100% засідань Комітету

Через «прогули» Корнієнко не отримав у грудні депутатські виплати

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко зізнався, що у грудні він пропустив 100% засідань Комітету.

Про це він сказав в ефірі програми на телеканалі ZIK.

Політик стверджує, що через «прогули» він не отримав у грудні депутатські виплати - його зарплата склала близько 38 тис гривень.

«За грудень? Зарплатня саме? Щось близько 38 тисяч гривень… Депутат отримує «голу» зарплатню. Є депутатські виплати, які я у грудні не отримав, тому що я прогуляв 100% засідань Комітету. У листопаді – одне», - говорить Корнієнко.

Голова фракції зазначив, що засідання було одне і він на нього не з'явився, тому вважається, що він пропустив 100% засідань.

«Бо воно було одне, і я на нього не з’явився», - зауважив нардеп.

До слова, Олександр Корнієнко розповів, що вже не співає у музичному дуеті «Два Саші».

Корнієнко розповів, хто можливо стоїть за скандальними Telegram-каналами.