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    Голова партії «Слуга народу» назвав свою зарплату

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    Олександр Корнієнко у грудні пропустив 100% засідань Комітету - Голова партії «Слуга народу» назвав свою зарплату
    Олександр Корнієнко у грудні пропустив 100% засідань Комітету

    Через «прогули» Корнієнко не отримав у грудні депутатські виплати

    Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко зізнався, що у грудні він пропустив 100% засідань Комітету.

    Про це він сказав в ефірі програми на телеканалі ZIK.

    Політик стверджує, що через «прогули» він не отримав у грудні депутатські виплати - його зарплата склала близько 38 тис гривень.

    «За грудень? Зарплатня саме? Щось близько 38 тисяч гривень… Депутат отримує «голу» зарплатню. Є депутатські виплати, які я у грудні не отримав, тому що я прогуляв 100% засідань Комітету. У листопаді – одне», - говорить Корнієнко.

    Голова фракції зазначив, що засідання було одне і він на нього не з'явився, тому вважається, що він пропустив 100% засідань.

    «Бо воно було одне, і я на нього не з’явився», - зауважив нардеп.

     До слова, Олександр Корнієнко розповів, що вже не співає у музичному дуеті «Два Саші».

    Корнієнко розповів, хто можливо стоїть за скандальними Telegram-каналами.

    депутат зарплата партії партія Слуга народу Олександр Корнієнко
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