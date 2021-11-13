Стало відомо, скільки грошей виділять на придбання житла для переміщених осіб

У 2022 році переселенцям виділять 125 млн грн, і ще по 150 млн – у два наступні

Програму придбання житла для внутрішньо переміщених осіб коштом співфінансування з державного та місцевих бюджетів продовжать щонайменше на три роки, і у 2022 році планують витратити на неї 125 млн грн із держбюджету. Про це заявила віцепрем‘єр-міністр – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише «Укрінформ».

«Програма буде діяти (наступного року – ред), 125 млн грн закладається, як і цього року з подальшим збільшенням на 25 млн у 2023 році та ще на 25 млн у 2024 році», – сказала вона.

Верещук зауважила, що співфінансування передбачає, що 70% вартості житла сплачується з державного бюджету, а 30% – з бюджету громад. Водночас деякі громади відмовляються від цього через брак коштів.

«Подекуди й 30% для громад важко, і вони відмовляються від такої можливості, бо не можуть знайти кошти», – сказала Верещук.

Водночас вона припустила, що міжнародні партнери, можливо, долучаться і допоможуть у співфінансуванні цієї програми придбання житла, а держава гарантуватиме оплату 70% вартості житла.

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