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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, скільки грошей виділять на придбання житла для переміщених осіб

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    70% вартості житла сплачується з державного бюджету, а 30% &ndash; з бюджету громад - Стало відомо, скільки грошей виділять на придбання житла для переміщених осіб
    70% вартості житла сплачується з державного бюджету, а 30% – з бюджету громад
    Фото з відкритих джерел

    У 2022 році переселенцям виділять 125 млн грн, і ще по 150 млн – у два наступні

    Програму придбання житла для внутрішньо переміщених осіб коштом співфінансування з державного та місцевих бюджетів продовжать щонайменше на три роки, і у 2022 році планують витратити на неї 125 млн грн із держбюджету. Про це заявила віцепрем‘єр-міністр – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише «Укрінформ».

    «Програма буде діяти (наступного року – ред), 125 млн грн закладається, як і цього року з подальшим збільшенням на 25 млн у 2023 році та ще на 25 млн у 2024 році», – сказала вона.

    Верещук зауважила, що співфінансування передбачає, що 70% вартості житла сплачується з державного бюджету, а 30% – з бюджету громад. Водночас деякі громади відмовляються від цього через брак коштів.

    «Подекуди й 30% для громад важко, і вони відмовляються від такої можливості, бо не можуть знайти кошти», – сказала Верещук.

    Водночас вона припустила, що міжнародні партнери, можливо, долучаться і допоможуть у співфінансуванні цієї програми придбання житла, а держава гарантуватиме оплату 70% вартості житла.

    Нагадаємо, українцям роздадуть по мільйону гривень на купівлю житла: хто і коли зможе отримати гроші.

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    Теги: переселенці держава житло Ірина Верещук
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    Стало відомо, скільки грошей виділять на придбання житла для переміщених осіб